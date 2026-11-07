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Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απέδωσε την ευθύνη των πράξεων στον λογιστή του, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση των ενεργειών του.

Από την πλευρά του, ο λογιστής απέρριψε τους ισχυρισμούς περί υψηλών απολαβών και αποκλειστικής συνεργασίας, καταγγέλλοντας προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών προς το πρόσωπό του.

Παράλληλα, ο τρίτος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαχείριση των ελεγχόμενων εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του περιορίστηκε σε μεσολαβητικές συναντήσεις.

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Οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ – Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων απέδωσε την ευθύνη στον λογιστή του, ο οποίος παρουσίασε διαφορετική εκδοχή.

Μετά την προφυλάκιση του φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, και του στενού συνεργάτη του, Ρίζου Ρίζου, καθώς και την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» στον αρχιλογιστή, το Mega εξασφάλισε τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση των οικονομικών απατών.

Οι απολογίες δόθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2026, με πρώτη εκείνη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, η οποία ήταν σχετικά σύντομη. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο» υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε, αποδίδοντας την ευθύνη στον λογιστή του.

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Όπως ανέφερε, ο λογιστής ενεργούσε χωρίς τη δική του κατεύθυνση ή καθοδήγηση και ήταν εκείνος που είτε τον ενημέρωνε για τη διαχείριση των χρημάτων είτε, όπως ισχυρίστηκε, απέκρυπτε σκόπιμα στοιχεία.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η μηνιαία αμοιβή του λογιστή έφτανε περίπου τις 300.000 ευρώ, προκειμένου να αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο λογιστής ακολούθησε διαφορετική υπερασπιστική γραμμή.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξη οφειλών, υποστήριξε όμως ότι αυτές οφείλονταν σε πραγματική οικονομική αδυναμία και όχι σε δόλια ενέργεια.

«Τα έκανε όλα ο λογιστής και του έδινα και έναν σκασμό λεφτά. Εγώ δεν ήξερα, προσπαθούσα να βγάζω χρήματα από τις επιχειρήσεις για να βιοπορίζομαι εγώ και ο γιος μου. Παραδέχομαι ότι ήξερα ότι υπήρχαν κάποια χρέη. Ωστόσο, αυτά ήταν από πραγματική οικονομική αδυναμία και είχα σκοπό να τα ξεπληρώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ανακρίτρια δήλωσε, επίσης, ότι προτίθεται να διαθέσει κάθε οικονομικό πόρο για την εξόφληση των οφειλών, δίνοντας προτεραιότητα στα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο.

Η απολογία του «Mr. Χωριάτικο»

Στην απολογία του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επέμεινε ότι είχε τυφλή εμπιστοσύνη στον λογιστή του και δεν γνώριζε τις ενέργειές του.

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«Δεν είχα γνώση του τι έκανε ο λογιστής. Του είχα τυφλή εμπιστοσύνη. Όλες τις υπομισθώσεις καταστημάτων τις αναλάμβανε αυτός από το 2004. Είναι λογιστής του πεθερού μου. Όλες οι εισπράξεις πήγαιναν στο λογιστικό γραφείο. Έχω χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια.

Δεν χρωστάνε τίποτα οι εταιρείες του γιου μου. Έκανα δεύτερο γάμο και δεν είχε τίποτα στο όνομά του. Δεν θυμάμαι αν δηλώθηκα εργαζόμενος στις επιχειρήσεις του. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν πράγματι οφειλές λόγω οικονομικής αδυναμίας. Αναλαμβάνω την ευθύνη να εξοφλήσω τα πάντα στο ακέραιο και στο πραγματικό μερίδιο συμμετοχής μου.

Θα αξιοποιήσω κάθε διαθέσιμο οικονομικό πόρο για αυτό, όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία μου. Αν ανοίξουν τη ροή του χρήματος, θα φανεί ότι ο λογιστής έπαιρνε 300.000 ευρώ τον μήνα, γιατί έπαιρνε διαφορετικό ποσοστό από κάθε μαγαζί. Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος πελάτης του, αλλά είχε και άλλους μεγάλους πελάτες σε όλη την Ελλάδα».

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«Χωριάτικο»: Τι υποστήριξε ο λογιστής στην απολογία του

Διαφορετική εικόνα για τη συνεργασία του με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο παρουσίασε ο λογιστής, ο οποίος αρνήθηκε ότι είχε αποκλειστική σχέση με τον επιχειρηματία.

«Ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε και άλλους λογιστές παράλληλα. Εγώ ήμουν στην εστίαση. Δεν τον είχα ποτέ αποκλειστικό πελάτη. Εμείς στέλναμε τις οφειλές κάθε μήνα, όπως κάνουμε σε όλους τους πελάτες. Έβλεπα ότι φούσκωναν οι οφειλές και οι εταιρείες λύνονταν.

Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά. Πληρωνόμουν με τον μήνα και παζάρευα τα λεφτά. Τα ποσά ήταν από 300 έως 800 ευρώ. Δεν είχα κάτι πιο σταθερό. Από το 2016 έως το 2026 είχα σταθερό μισθό 5.000 ευρώ τον μήνα.

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Η ρήξη στις σχέσεις μας ξεκίνησε εδώ και 2 με 4 χρόνια. Έμαθα ότι γινόταν μία κίνηση να τα φορτώσουν όλα σε εμένα επειδή είμαι 86 χρόνων και δεν θα πάω φυλακή».

Η απολογία του Ρίζου Ρίζου

Από την πλευρά του, ο Ρίζος Ρίζος περιέγραψε στην απολογία του τη γνωριμία του με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», ενώ αρνήθηκε ότι είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εταιρειών που βρίσκονται υπό έλεγχο.

«Τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας τον γνωρίζω από τον γαμπρό μου. Η κάβα της κόρης μου τροφοδοτεί πολλά από τα μαγαζιά του. Μου είχε πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον στη Ρόδο και προσπάθησα να αναπτύξω κάβα εκεί. Σε διαγωνισμούς στη Ρόδο δεν ήμουν ποτέ παρών.

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Έχω ένα “μισό” Mercedes του 2010, δεν έχω Porsche. Τον λογιστή τον γνώρισα στα γραφεία του “Mr. Χωριάτικο”. Στο πλαίσιο της συναλλαγής μου με τον βασικό κατηγορούμενο, μου είπε ότι συγκρούεται με τον λογιστή και μεσολάβησα ανάμεσά τους για να τα βρουν.

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Μάλλον καλοκαίρι ήταν, δεν θυμάμαι πότε. Στα μαγαζιά μου δεν έχω αυτόν τον λογιστή. Δεν εκπροσωπούσα καμία από τις ελεγχόμενες εταιρείες και δεν έχω υπογράψει κανένα έγγραφο».

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