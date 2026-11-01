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Ο ίδιος κατηγορείται για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα για παράνομες συναλλαγές.

Ο επιχειρηματίας γνώριζε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση και πίστευε πως πληροφοριοδότες θα τον προστάτευαν από τις αρχές.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση, ο κατηγορούμενος επεδίωξε νομική συνδρομή για την ανάκτηση κατασχεμένων αντικειμένων με σκοπό τη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

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Χειρόγραφο σημείωμα προς τα στελέχη του ελληνικού FBI είχε αφήσει στο σπίτι του ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για υπόθεση φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιρειών-βιτρίνα και άλλες ύποπτες συναλλαγές. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων εκτιμούσε πως θα προλάβαινε να διαφύγει στο εξωτερικό, προτού οι αστυνομικοί τον εντοπίσουν και του περάσουν χειροπέδες.

Μάλιστα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συντάξει ένα σημείωμα, το οποίο άφησε για τους αστυνομικούς που έβαλαν τέλος στη δράση της επιχειρηματικής του «αυτοκρατορίας». Σε αυτό έκανε ευθεία αναφορά και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αφήνοντας αιχμές για την έρευνα σε βάρος του.

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«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση»., είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος φέρεται να γνώριζε εδώ και αρκετούς μήνες ότι βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λάμβανε ενημέρωση εκ των έσω. Παράλληλα, εμφανιζόταν πεπεισμένος ότι οι πληροφοριοδότες που φέρεται να διέθετε στις υπηρεσίες ασφαλείας θα μπορούσαν να τον προφυλάξουν από συλλήψεις και ελέγχους που ενδεχομένως θα αποκάλυπταν την παράνομη δραστηριότητά του.

Η επιχείρηση στη Ρόδο και οι συνομιλίες με δικηγόρο

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως ήταν η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και με το Λιμενικό Σώμα να λειτουργεί ως προκάλυμμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να προκάλεσε έντονη αναστάτωση στον 55χρονο. Το επόμενο πρωί επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα, η οποία αναφέρεται ως «Άντα», καθώς και με έναν 86χρονο δικηγόρο. Η συνομιλία τους πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο άνδρας που αποκαλείται «Αφεντικό» περιγράφει όσα συνέβησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση, κάνοντας αναφορά στην παρακολούθηση οδηγού και στις κατασχέσεις που ακολούθησαν.

«Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολουθήσανε, πήγανε στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φωνάξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει», ακούγεται να αναφέρει.

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Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται στα αντικείμενα και τα χρήματα που είχαν κατασχεθεί από τις Αρχές, αλλά και στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εξέλιξη αυτή στη λειτουργία των καταστημάτων του.

Ο ίδιος εμφανίζεται να αναζητά τρόπο για την ανάκτηση των κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων.

«Πάμε τώρα, έχουνε πάρει τους δίσκους τώρα, έχουνε πάρει τα λεφτά, τα έχουνε πάρει όλα, όλα, όλα εκεί πέρα, δεν πρέπει να στείλουμε τώρα έναν δικηγόρο κάτω να πάρουμε τα κινητά τα τηλέφωνα για να μπορέσει να λειτουργήσει τα μαγαζιά; Γιατί τα έχουν κατασχέσει όλα».

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