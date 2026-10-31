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Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η δέσμευση οφείλεται σε σύγχυση λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας Bread Factory και δηλώνει πως δεν υφίσταται καμία σχέση με πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα του Χωριάτικου.

Η εταιρεία τονίζει ότι το σημερινό επιχειρηματικό σχήμα διαθέτει νέα μετοχική σύνθεση, νέα κεφάλαια και έχει αποκτήσει νόμιμα τα δικαιώματα χρήσης των εμπορικών σημάτων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει καταβάλει πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές κατά τους τελευταίους επτά μήνες.

Η διοίκηση προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη δέσμευση των λογαριασμών απειλεί τη λειτουργία του δικτύου, το οποίο απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους.

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Την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της ίδιας και των οκτώ εταιρειών που διαχειρίζονται καταστήματα του δικτύου Bread Factory ζητά η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με υπόμνημα που υπέβαλε στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο έγγραφο υποστηρίζεται ότι οι εννέα επιχειρήσεις δεν έχουν καμία εταιρική, διοικητική ή οικονομική σχέση με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος του Χωριάτικου.

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Η εταιρεία αποδίδει τη δέσμευση των λογαριασμών σε πιθανή σύγχυση λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας Bread Factory, υπογραμμίζοντας ότι τα δικαιώματα χρήσης των συγκεκριμένων σημάτων έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε νέα εταιρική δομή.

«Η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς μας δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των προσώπων και των λογαριασμών που αφορά η διάταξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Η νέα εταιρική δομή και η μεταβίβαση των σημάτων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετοχική σύνθεση και την εταιρική διαμόρφωση του σημερινού δικτύου Bread Factory. Όπως αναφέρεται, η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρεία Yelisee Limited, η οποία έχει ως μοναδικό μέτοχο την «Κουλουράδες Holding Α.Ε.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το 70% της Holding ανήκει στην Pablania Limited, μέσω της οποίας υπάρχει σύνδεση με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του διεθνούς ομίλου τροφίμων Switz, με επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα από το 2017.

Παράλληλα, η διοίκηση επικαλείται ιδιωτικό συμφωνητικό της 2ας Οκτωβρίου 2026, με το οποίο μεταβιβάστηκαν στη Yelisee Limited τα εμπορικά σήματα Bread Factory, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά. Το συμφωνητικό έλαβε ψηφιακή βεβαίωση στις 5 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με την εταιρεία, προβλέπει οριστική και άμεση μεταβίβαση των δικαιωμάτων, χωρίς να διατηρείται δικαίωμα χρήσης από την προηγούμενη δικαιούχο.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι το σημερινό επιχειρηματικό σχήμα δημιουργήθηκε από την αρχή, με διαφορετικούς μετόχους, νέα κεφάλαια και νέα διοικητική δομή, χωρίς εταιρική διαδοχή των προηγούμενων επιχειρήσεων που είχαν χρησιμοποιήσει την εμπορική ονομασία.

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Πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές

Στο αίτημα αποδέσμευσης των λογαριασμών, η εταιρεία παραθέτει και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του δικτύου από την έναρξη της δραστηριότητάς του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπομνήματος, ο ΦΠΑ που προέκυψε προς καταβολή από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας εταιρείας ανέρχεται σε 287.003,27 ευρώ για την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου. Για τις οκτώ εταιρείες που λειτουργούν τα καταστήματα αναφέρεται επιπλέον ποσό 44.005,24 ευρώ.

Επιπλέον, προσκομίζονται αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ύψους 282.018,25 ευρώ από τέσσερις εταιρείες του δικτύου, καθώς και πληρωμές 37.604,43 ευρώ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ.

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Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση υπολογίζει ότι οι συνολικές αποδόσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς ξεπερνούν τις 650.000 ευρώ μέσα σε διάστημα επτά μηνών. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, μόνο τον Σεπτέμβριο οι μηνιαίες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υπερέβησαν τις 200.000 ευρώ.

Κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η παραμονή των τραπεζικών λογαριασμών σε καθεστώς δέσμευσης ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου, το οποίο απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η αδυναμία πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της τροφοδοσίας των καταστημάτων, καθυστερήσεις ή αδυναμία εξόφλησης προμηθευτών και μισθωμάτων, αλλά και προβλήματα στην καταβολή της μισθοδοσίας.

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Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την αδυναμία εκπλήρωσης των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην επιχείρηση όσο και στους εργαζομένους και τους συνεργάτες της.

Για την τεκμηρίωση του αιτήματος έχουν κατατεθεί εταιρικά έγγραφα, αναλυτικά στοιχεία της μετοχικής σύνθεσης, το συμφωνητικό μεταβίβασης των εμπορικών σημάτων, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις και αποδεικτικά τραπεζικών πληρωμών.

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