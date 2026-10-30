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Δύο ακόμη κατηγορούμενοι προστίθενται στη λίστα των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση του «Χωριάτικου», μετά τις σημερινές αποφάσεις ανακριτών και εισαγγελέα, την ώρα που η διαδικασία των απολογιών απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της.

Στη φυλακή οδηγείται ο 53χρονος επιχειρηματίας από τη Ρόδο, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε ένα από τα βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και ένας ακόμη επιχειρηματίας με έδρα το νησί. Αντίθετα, για τον φερόμενο ως αρχιλογιστή της οργάνωσης, που συγκαταλέγεται στα κεντρικά στελέχη της υπόθεσης, αποφασίστηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

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Η ηλικία του και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ήταν στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr