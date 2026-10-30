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Έναν θηριώδη 52χρονο από τη Μολδαβία, “δεξί χέρι” του Mr Χωριάτικο αλλά και “αρχηγό” στο βασικό στριπ κλαμπ, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν η οργάνωση, αναζητούν οι αστυνομικοί, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόλαβε να διαφύγει πριν φθάσουν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του.

Ο 52χρονος ήταν το μέλος του κυκλώματος, που -σύμφωνα με τη δικογραφία- είναι ηγετικό και εποπτικό έλεγχο με ιδιαίτερα αυξημένη ευθύνη στο κέντρο της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ σε συνομιλίες, που κατέγραψε ο κοριός, τα στελέχη της ΔΑΟΕ άκουσαν άλλα μέλη της οργάνωσης να τον αποκαλούν “αρχηγό”.

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Στις 15 Οκτωβρίου ο υπεύθυνος ενός άλλου στριπ κλαμπ ρωτάει εργαζόμενη του καταστήματος στη Συγγρού: Ποιος είναι υπεύθυνος και εκείνη αναφέρεται στον 52χρονο και ακόμα έναν άντρα με ελληνικό όμως όνομα λέγοντας “Οπότε καταλαβαίνεις. Οι δύο ούγκανοι. Ο ένας δεν μπορεί να μιλήσει, μόνο γαβγίζει, μόνο φωνάζει και βρίζει…”

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό των εργαζομένων γυναικών, την οργάνωση των ραντεβού για ερωτική συνεύρεση εντός του καταστήματος, αλλά και την επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας.

Όπως προκύπτει από την έρευνα των στελεχών της ΔΑΟΕ, συμμετείχε ενεργά στη συγκέντρωση των εισπράξεων, στις αναλήψεις μετρητών μέσω τραπεζικών καρτών και στη μεταφορά των πορνικών εσόδων προς τον επικεφαλής, Mr Χωριάτικο. Άλλωστε ήταν παλιοί γνώριμοι, καθώς και το 2008 και το 2010 είχαν συλληφθεί μαζί για μαστροπεία.