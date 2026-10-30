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Η δικογραφία των 875 σελίδων περιγράφει ένα σύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων, όπου φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περίπου 40 «αχυράνθρωποι» για τη διαχείριση εταιρειών και τη συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι αρχές ερευνούν επίσης πιθανές διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς και αστυνομικούς, αναζητώντας στοιχεία για παράνομες παρεμβάσεις και παροχές.

Το βαρύτατο κατηγορητήριο περιλαμβάνει εννέα κακουργήματα, όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, μαστροπεία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Η πρώτη δέσμη απολογιών για την υπόθεση «Χωριάτικο» ολοκληρώθηκε με επτά κατηγορουμένους να παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή. Στους προσωρινά κρατούμενους προστέθηκε χθες και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει στενή συνεργασία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και να αποτελούσε ένα από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, και ο επιχειρηματίας που έγινε γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ενώ ο γιος του κατάφερε να αποφύγει την προσωρινή κράτηση. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

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Στην απολογία του, ο γιος του επιχειρηματία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε ουσιαστική παρουσία στη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά», φέρεται να δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης ούτε των εταιρειών ούτε των ακινήτων.

Όπως ισχυρίστηκε, τις αποφάσεις και τον συνολικό έλεγχο των επιχειρήσεων είχε αποκλειστικά ο πατέρας του, ενώ ο ίδιος εργαζόταν ως αρτοποιός και ζαχαροπλάστης σε καταστήματα των επιχειρήσεων. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», φέρεται να ανέφερε.

“Χωριάτικο”: Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία

Συνολικά 29 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανακριτικό εγχείρημα, καθώς η υπόθεση αφορά συνολικά 59 συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία, έκτασης 875 σελίδων, περιγράφει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του ερευνώμενου δικτύου.

Η δικογραφία των 875 σελίδων και το δίκτυο των εταιρειών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μία επιχείρηση ή σε μεμονωμένες φορολογικές εκκρεμότητες. Οι αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ενός ευρύτερου δικτύου εταιρειών, αρτοποιείων και καταστημάτων εστίασης, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να δημιουργούνταν και να μεταβιβάζονταν εταιρικά σχήματα, αλλά και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν τρίτα πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές, ενώ τον πραγματικό έλεγχο φέρονται να ασκούσαν άλλοι.

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Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας φέρεται να ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και επεκτάθηκε στην εξέταση οικονομικών συναλλαγών, φορολογικών υποχρεώσεων, εταιρικών μεταβολών και πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι ανακριτικές αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν ποιοι λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις, ποιοι διαχειρίζονταν τα χρήματα και ποια ήταν η συμμετοχή κάθε κατηγορουμένου στις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

“Χωριάτικο”: Στο μικροσκόπιο 40 «αχυράνθρωποι»

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποδίδεται σε περίπου 40 πρόσωπα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών χωρίς να ασκούν κατ’ ανάγκη τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

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Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι, άτομα με περιορισμένα οικονομικά μέσα και πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό. Οι αρχές εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων, μέσω των οποίων μπορούσαν να συνεχίζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ συσσωρεύονταν οφειλές προς το Δημόσιο και μεταβάλλονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα για τις εταιρείες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση 53χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα αλκοολισμού και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα είχαν πραγματική εξουσία διοίκησης ή εάν λειτουργούσαν ως τυπικοί εκπρόσωποι άλλων, οι οποίοι διατηρούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο.

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Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυαν διαδοχικά εταιρείες, αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης στο όνομα τρίτων, ενώ εξετάζεται εάν μέσω αυτών διοχετεύονταν και νομιμοποιούνταν χρήματα που φέρονται να προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Οι καταγγελλόμενες διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς

Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος, οι αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις, παροχές ή άλλες ενέργειες που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή στην αντιμετώπιση ελέγχων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται αναφορά σε 47χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον 57χρονο επιχειρηματία και να αναλάμβανε τη διευθέτηση ζητημάτων που προέκυπταν κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

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Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, μετά από εργατικό ατύχημα σε αρτοποιείο της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στη δικογραφία, φέρεται να ζήτησε από συνεργό της να προμηθευτεί επώνυμα αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

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Οι συγκεκριμένες αναφορές εντάσσονται στη διερεύνηση ενδεχόμενων παράνομων παροχών και επαφών με δημόσιους λειτουργούς. Η ακριβής φύση των ενεργειών, οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν και η ενδεχόμενη ποινική τους διάσταση αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.