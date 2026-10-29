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Ο κατηγορούμενος προτίθεται να ισχυριστεί ότι η υπόθεση περιορίζεται σε φορολογικές διαφορές, δηλώνοντας πρόθυμος να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στο Δημόσιο.

Μέχρι στιγμής, τρεις συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ για τέσσερις άλλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με τις απολογίες των εμπλεκομένων να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν διασυνδέσεις του κυκλώματος με στελέχη του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, αστυνομικών και προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η έρευνα εξετάζει εάν το κύκλωμα αξιοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να χειραγωγήσει διαγωνισμούς και παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων σε τουριστικές περιοχές.

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Στην απολογία του 57χρονου επιχειρηματία, που αποδίδεται από τις Αρχές ο ρόλος του επικεφαλής του κυκλώματος στην υπόθεση «Χωριάτικο», στρέφεται το ενδιαφέρον της ανάκρισης, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία για τους 59 συλληφθέντες. Ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικο» αναμένεται να βρεθεί το απόγευμα ενώπιον της ανακρίτριας, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που τον φέρουν να διευθύνει εγκληματική οργάνωση με δράση στον χώρο της εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Μέχρι στιγμής, τρεις κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ τέσσερις ακόμη απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται με αυξημένους ρυθμούς λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων.

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Ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να κινηθεί υπερασπιστικά στη γραμμή ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά φορολογικές και ασφαλιστικές διαφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δηλώσει πρόθυμος να καταβάλει τα ποσά που θα του καταλογιστούν, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τις απάτες και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δεν θα υποστεί καμιά ζημιά», αναμένεται να υποστηρίξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ερευνώνται διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό

Πληροφορίες από το εσωτερικό δημόσιων υπηρεσιών, διαγωνιστικές διαδικασίες και ένα εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνθέτουν το σκέλος της έρευνας για τις διασυνδέσεις του κυκλώματος του «Χωριάτικου» με τον κρατικό μηχανισμό.

Στη δικογραφία για τη μεγάλη φορολογική απάτη, με κεντρικό πρόσωπο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας, καταγράφονται στοιχεία για σχέσεις εμπλεκομένων με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικούς και πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αρχές διερευνούν εάν οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις αξιοποιήθηκαν για την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων προς όφελος των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η υπόθεση, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται περίπου 149 πρόσωπα και έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες συλλήψεις, δεν περιορίζεται στις υπό διερεύνηση φορολογικές απάτες και στο ξέπλυμα χρήματος. Στο πεδίο των ερευνών βρίσκονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων και διαγωνισμούς σε τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος και η Μύκονος.

Στις συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές περιλαμβάνονται επικοινωνίες αστυνομικού με εμπλεκομένους στην υπόθεση, οι οποίες αφορούσαν τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. Πρόκειται για στριπτιζάδικο, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εντασσόταν στα σύνθετα εταιρικά σχήματα που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

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Ενημέρωση για αποφάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες

Σε διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, δημόσιος υπάλληλος φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως πρόσωπο που συνδέεται με το κύκλωμα για διοικητικές αποφάσεις και επικείμενους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να έδινε οδηγίες για την προετοιμασία δικαιολογητικών, αλλά και για τις δυνατότητες επανόδου εταιρειών σε διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων, παρά τον αρχικό αποκλεισμό τους.

Ο συνομιλητής του εμφανιζόταν κατά διαστήματα ως εκπρόσωπος εταιρειών που συνδέονται με τον επιχειρηματία. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν οι πληροφορίες που φέρεται να του διαβιβάζονταν μπορούσαν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εταιρειών στους διαγωνισμούς ή να τους προσφέρουν πλεονέκτημα έναντι άλλων ενδιαφερομένων.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εξετάζονται σε Ρόδο και Μύκονο, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν σύνδεση μεταξύ των υπηρεσιακών πληροφοριών και των διαδικασιών παραχώρησης.

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Ένα ακόμη στοιχείο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορά εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αποδέκτης του εγγράφου ήταν δήμαρχος και το περιεχόμενό του σχετιζόταν με πτυχή της υπό διερεύνηση φορολογικής απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δήμαρχος είχε συναντήσεις με τον συγκεκριμένο εμπλεκόμενο. Οι αρχές εξετάζουν πώς το έγγραφο περιήλθε στην κατοχή του, καθώς και εάν η υπόθεση συνδέεται με άλλες πτυχές της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Η διερεύνηση των πιθανών διασυνδέσεων με τον κρατικό μηχανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν συγκεκριμένες ευθύνες.

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Πηγή: dikastiko.gr