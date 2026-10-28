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Οι Αρχές διερευνούν ένα δίκτυο 433 επιχειρήσεων με κεντρικό πρόσωπο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας και ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις με υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγεγραμμένες συνομιλίες με κωδικές εκφράσεις και αναφορές για ενδεχόμενη ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά με επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους.

Τα αδικήματα που αποδίδονται κατά περίπτωση στους κατηγορούμενους περιλαμβάνουν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, καθώς και τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

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Στο στάδιο των απολογιών περνά η μεγάλη υπόθεση που αφορά την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», με τη δικογραφία να περιλαμβάνει 149 κατηγορούμενους και να ξεπερνά τις 850 σελίδες. Οι Αρχές εξετάζουν ένα σύνθετο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με επίκεντρο καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής και οφειλών προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό φορέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να είχε αναπτυχθεί κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, μέσω ενός δικτύου που περιλάμβανε συνολικά 433 επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος, κατά τις κατηγορίες, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, αξιοποιώντας διευθυντικά στελέχη που ερευνάται αν λειτουργούσαν ως παρένθετα πρόσωπα.

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Οι συνομιλίες και οι πιθανές διασυνδέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σε αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνται κωδικές εκφράσεις, όπως «οι δικοί μας», «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέρφη», ενώ οι Αρχές διερευνούν εάν υπήρχαν επαφές με πρόσωπα που υπηρετούν στον ΕΦΚΑ, στις φορολογικές υπηρεσίες και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με επτά άτομα από δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, σε συνομιλίες που φέρονται να καταγράφηκαν λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες, γίνεται αναφορά σε «κραγιονάκια», τα οποία εξετάζεται εάν σχετίζονται με δώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η τέλεση δωροδοκίας.

Αναφορές σε ενημέρωση για ελέγχους

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε πληροφορίες που φέρεται να έφτασαν σε εμπλεκόμενα πρόσωπα σχετικά με επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους σε κατάστημα. Σε διαφορετική συνομιλία γίνεται λόγος για καταβολή ποσού 1.500 ευρώ σε αστυνομικό, χωρίς να προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία η ταυτότητά του.

Οι αναφορές αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διαρροή πληροφοριών ή άλλου είδους παράνομη συναλλαγή.

Αύριο ξεκινούν οι απολογίες

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σε ομάδες αύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή.

Τα αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και μη καταβολή οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών.