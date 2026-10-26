Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», στο πλαίσιο έρευνας για οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή 100 εκατομμυρίων ευρώ και εμπορία ανθρώπων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε δίκτυο άνω των 500 εταιρειών-φαντασμάτων και αχυρανθρώπων για να καλύπτει παράνομες δραστηριότητες και να ξεπλένει χρήματα μέσω τουριστικών επιχειρήσεων και νυχτερινών κέντρων.

Το παράνομο δίκτυο διοχέτευε κεφάλαια σε ακίνητα στη Μύκονο και τη Ρόδο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των επιχειρήσεων αυτών με την εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Η σύλληψη του επιχειρηματία πραγματοποιήθηκε κατά την επιστροφή του από το Ντουμπάι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισμό της ζημιάς προς το Δημόσιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική και αστυνομική έρευνα γύρω από τον γνωστό επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της πασίγνωστης αλυσίδας αρτοποιίας «Χωριάτικο».

Η υπόθεση, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του ελληνικού «FBI»), αποκαλύπτει ένα ιλιγγιώδες δίκτυο οικονομικού εγκλήματος, με φόντο την κοσμική Μύκονο, τη Ρόδο, την Αθήνα, αλλά και προεκτάσεις μέχρι το Ντουμπάι.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο της δίωξης βρίσκεται μια γιγαντιαία απάτη και φοροδιαφυγή που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, παράλληλα με σοβαρότατες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων (trafficking) και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το «Colpo Grosso»: Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των 500 εταιρειών

Η ακτινογραφία της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Άγγελου Γιαννακόπουλου, όπως τη χαρτογράφησαν οι Αρχές, δεν περιοριζόταν στην παραγωγή ψωμιού. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στήσει έναν πρωτοφανή επιχειρηματικό λαβύρινθο:

Οι εταιρείες-φαντάσματα: Το δίκτυο περιλαμβάνει από 500 έως 520 εταιρείες, οι οποίες άνοιγαν και έκλειναν διαδοχικά.

Η μέθοδος της «καμένης γης»: Μόλις μια εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αφηνόταν να πτωχεύσει. Αμέσως μετά, μια νέα «καθαρή» εταιρεία γεννιόταν, παίρνοντας τη θέση της και συνεχίζοντας τη δραστηριότητα.

Οι «Αχυράνθρωποι»: Ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές επιστρατεύονταν πρόσωπα-βιτρίνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος εμφανιζόταν να διοικεί δεκάδες από αυτές τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως ανάχωμα για τον πραγματικό εγκέφαλο.

Από τους φούρνους στα Real Estate της Μυκόνου και τα Strip Clubs

Η έρευνα δείχνει ότι τα τεράστια κέρδη από την αλυσίδα «Χωριάτικο» και τη φοροδιαφυγή διοχετεύονταν σε άκρως προσοδοφόρες τουριστικές και νυχτερινές δραστηριότητες, κυρίως σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς:

Μύκονος και Ρόδος: Στα δύο νησιά-ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, ο επιχειρηματίας είχε επεκταθεί επιθετικά στο real estate, αποκτώντας και διαχειριζόμενος πολυτελή ακίνητα και καταστήματα.

Νυχτερινή διασκέδαση & Strip Clubs: Πέρα από την εστίαση, ο Γιαννακόπουλος είχε απλώσει τα δίχτυα του στη νύχτα, ελέγχοντας γνωστά νυχτερινά κέντρα και strip clubs, τόσο στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού) όσο και σε τουριστικές περιοχές.

Η σύνδεση με το Trafficking: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επιχειρήσεις αυτές δεν αποτελούσαν μόνο όχημα για ξέπλυμα χρήματος. Συνδέονται άμεσα με τη βαριά κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς οι Αρχές εντόπισαν δίκτυο εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες εξαναγκάζονταν να εργάζονται κάτω από καθεστώς πίεσης στα συγκεκριμένα κλαμπ.

Το «χρυσό» καταφύγιο στο Ντουμπάι και η σύλληψη

Οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του 53χρονου επιχειρηματία εδώ και μήνες. Ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε μεταφέρει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων και των κεφαλαίων του στο Ντουμπάι, το οποίο χρησιμοποιούσε ως επιχειρηματική βάση.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ εκμεταλλεύτηκαν την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ντουμπάι. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση-αστραπή, ο μεγαλοεπιχειρηματίας συνελήφθη, βάζοντας τέλος –τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό– στη δράση ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών στη χώρα.

Οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος συνεχίζονται, με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς για το ελληνικό Δημόσιο.

Advertisement

Το ξεκίνημα στη νύχτα και η «αυτοκρατορία» του άρτου

Πριν ασχοληθεί με τον κλάδο της αρτοποιίας, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δραστηριοποιούνταν έντονα στη νυχτερινή Αθήνα, όντας ιδιοκτήτης γνωστών στριπτιτζάδικων και νυχτερινών κέντρων (κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού).

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αποφάσισε να κάνει άνοιγμα στην αγορά των φούρνων, ιδρύοντας την αλυσίδα «Το Χωριάτικο». Η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία, ανοίγοντας δεκάδες υποκαταστήματα σε κομβικά σημεία της Αττικής, προσφέροντας 24ωρη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Ωστόσο, ο ίδιος παρέμενε ένα πρόσωπο που «απέφευγε» ο επίσημος κλάδος των αρτοποιών, με τις φήμες γύρω από την προέλευση των κεφαλαίων του να οργιάζουν.

Το βαρύ παρελθόν: Η υπόθεση Trafficking (2008)

Το όνομά του ήρθε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας το 2008, όταν συνελήφθη ως ο φερόμενος εγκέφαλος ενός μεγάλου, διεθνούς κυκλώματος trafficking (σωματεμπορίας) και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.

Advertisement

Η δράση: Το κύκλωμα έφερνε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις οποίες εξανάγκαζε να εργάζονται στα νυχτερινά του κέντρα.

Το «ξέπλυμα»: Σύμφωνα με το τότε κατηγορητήριο και το δικαστικό βούλευμα, τα τεράστια έσοδα («μαύρο χρήμα») από τη σωματεμπορία ξεπλένονταν συστηματικά μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Η καταδίκη: Για την υπόθεση αυτή, το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών.

Advertisement

Άλλες εμπλοκές με τον νόμο

Τον Νοέμβριο του 2025, απασχόλησε ξανά τις αρχές, όταν συνελήφθη από την Τροχαία καθώς οδηγούσε μια Lamborghini στην παραλιακή λεωφόρο τρέχοντας με την επικίνδυνη ταχύτητα των 216 χλμ./ώρα, στερούμενος μάλιστα άδειας ικανότητας οδήγησης.

Πώς αθωώθηκε

Η αθώωση του Άγγελου Γιαννακόπουλου στο Εφετείο για την υπόθεση του κυκλώματος trafficking και σωματεμπορίας (της αρχικής σύλληψης του 2008 και της πρωτόδικης καταδίκης του 2015) στηρίχθηκε κυρίως σε δικονομικά κενά και στην απουσία των βασικών μαρτύρων κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη της υπόθεσης στο Εφετείο κρίθηκε από τα εξής στοιχεία:

Advertisement

Η εξαφάνιση των θυμάτων / μαρτύρων: Οι τέσσερις αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν τα βασικά θύματα του κυκλώματος και τις κυριότερες μάρτυρες κατηγορίας, είχαν φύγει από την Ελλάδα ή δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο για να καταθέσουν. Λόγω της απουσίας τους, οι αρχικές ένορκες καταθέσεις τους δεν μπόρεσαν να υποστηριχθούν επαρκώς στην ακροαματική διαδικασία, αποδυναμώνοντας πλήρως το κατηγορητήριο της σωματεμπορίας.

Advertisement

Η αλλαγή των ποινών και η νομική ανατροπή: Ενώ πρωτόδικα το 2015 το Τριμερείς Εφετείο Κακουργημάτων τον είχε κρίνει ένοχο για εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα μαστροπεία/σωματεμπορία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στη μετέπειτα δικαστική πορεία (γύρω στο 2018) οι σοβαρές αυτές κατηγορίες κατέρρευσαν δικαστικά λόγω έλλειψης ακλόνητων αποδεικτικών στοιχείων.

Η μείωση ποινών και η απελευθέρωση: Σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας, οι όποιες ποινές απέμειναν μειώθηκαν δραστικά. Ο επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας μια ιδιαίτερα υψηλή χρηματική εγγύηση και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, γεγονός που του επέτρεψε να κυκλοφορεί ελεύθερος και να συνεχίσει κανονικά την επιχειρηματική του δραστηριότητα με την αλυσίδα «Το Χωριάτικο».

Advertisement