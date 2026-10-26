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Μια ιδιαίτερη αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Πάολα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε τις εμφανίσεις της την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, έχοντας στο πλευρό της τον Δήμο Αναστασιάδη. Στη διάρκεια της βραδιάς, επέλεξε να αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη το τραγούδι «Μέτρα», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα.

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Την ώρα που η Πάολα ερμήνευε το κομμάτι, στο video wall πίσω της προβάλλονταν στιγμιότυπα από τις κοινές εμφανίσεις της με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις πίστες, ανατρέχοντας σε στιγμές που έχουν μοιραστεί επί σκηνής.