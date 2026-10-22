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Εξετάζονται καταγγελίες ότι η 56χρονη γιατρός παρέκαμπτε συστηματικά τους συναγερμούς του μηχανήματος συνδέοντας τα σωληνάκια με ορό κάθε φορά που προέκυπτε ρήξη φλέβας στον ασθενή.

Διερευνάται επίσης η προέλευση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο, καθώς και το ενδεχόμενο να παρέμεινε αίμα του τραγουδιστή εγκλωβισμένο στα φίλτρα της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους χειρισμούς της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, στις 9 Σεπτεμβρίου. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις κατασταλτικές ουσίες που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή, αλλά και στις ενδείξεις του μηχανήματος INUS, το οποίο φέρεται να εξέπεμψε επανειλημμένα προειδοποιητικά σήματα που η γιατρός ενδέχεται να παρέκαμπτε.

Οι αποκαλύψεις για τον συνδυασμό των φαρμακευτικών ουσιών που χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη έχουν στρέψει την έρευνα και στις δοσολογίες. Ειδικότερα, οι αρχές εξετάζουν τις ποσότητες μιδαζολάμης και προποφόλης που φέρεται να έλαβε, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευσή του.

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Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση σχετικά με την προμήθεια των σκευασμάτων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γιατρός διατηρούσε παράνομα σε κλειδωμένο συρτάρι στο ιατρείο της. Το πρόσωπο που φέρεται να της εξασφάλιζε τις κατασταλτικές ουσίες είναι αναισθησιολόγος, με την οποία συνεργάζονταν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης οι επαναλαμβανόμενοι συναγερμοί του μηχανήματος στο οποίο ήταν συνδεδεμένος ο τραγουδιστής κατά την παραμονή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Εξετάζεται, παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο η γιατρός φέρεται να παρέκαμπτε το σύστημα προειδοποίησης όταν έσπαγαν οι φλέβες του ασθενούς. «Είχε βρει μία πατέντα όταν χτυπάγανε τα αλάρμ να τα παρακάμπτει βγάζοντας τα σωληνάκια και συνδέοντάς τα με ορό», είχε δηλώσει εργαζόμενη του ιατρείου.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε συναγερμός στις 15:22, όταν διακόπηκε η θεραπεία και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η 56χρονη γιατρός είχε δώσει τη δική της εξήγηση για το περιστατικό: «Στις 15:22 έγινε παύση θεραπείας γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο αλλά ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό πριν χτυπήσει», είχε υποστηρίξει.

Την ίδια στιγμή, η νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε τη μέθοδο που φέρεται να ακολουθούσε η κατηγορούμενη όταν διαπιστωνόταν ρήξη φλέβας ασθενούς. Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός αφαιρούσε τα σωληνάκια από τους φλεβοκαθετήρες και τα συνέδεε με ορό, ώστε να μην ενεργοποιούνται οι συναγερμοί, μέχρι να εντοπίσει νέα φλέβα.

«Χρειάζεται ένας χρόνος για να βρεθεί δεύτερη φλέβα. Δεν είναι τόσο απλό, οπότε με το που σπάει η μία φλέβα πρέπει να βγουν και τα δύο σωληνάκια από τους φλεβοκαθετήρες. Οπότε συνδέονται με έναν μεγάλο ορό με δύο εισόδους. Το μηχάνημα ‘αναγνωρίζει’ υγρό, κρατάει την ισορροπία του οπότε στην ουσία ‘αναγνωρίζει’ το υγρό αλλά δεν δουλεύει. Δεν γίνεται ανταλλαγή εκείνη την στιγμή», ανέφερε η νοσηλεύτρια.

Με βάση αυτή την περιγραφή, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη πρακτική να εφαρμόστηκε και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι φλέβες του φέρεται να έσπασαν επτά φορές, αναγκάζοντας τη γιατρό να αναζητά νέα σημεία σύνδεσης. Ανάμεσα στις προσπάθειες για τη συνέχιση της ινουσφαίρεσης, η 56χρονη φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις μαρτυρίες ή τις καταθέσεις των ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου ότι ο καλλιτέχνης σηκώθηκε από το μηχάνημα. Εάν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ήταν σε θέση να κινηθεί, δεδομένου ότι η μιδαζολάμη προκαλεί καταστολή και η ταυτόχρονη χορήγησή της με προποφόλη μπορεί να ενισχύσει τη δράση της. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρέμεινε ποσότητα αίματος του τραγουδιστή εγκλωβισμένη στα φίλτρα της συσκευής.

Το ζήτημα της παραμονής του αίματος στα φίλτρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Νοσηλεύτρια με εξειδίκευση στην αιμοκάθαρση εξήγησε ότι η διαδικασία επιστροφής του αίματος στον οργανισμό πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 10 λεπτά, καθώς στη συνέχεια το αίμα πήζει και δεν μπορεί να μεταγγιστεί εκ νέου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγραφές του μηχανήματος, ανάμεσα στη διακοπή της θεραπείας και στην επανασύνδεση φέρεται να μεσολάβησαν 24 λεπτά.