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Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του γνωστού καλλιτέχνη παραχώρησε νέες δηλώσεις περιγράφοντας τη συναισθηματική της κατάσταση μετά τις αποκαλύψεις για όσα περνούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του αδελφού της.

Η ίδια δήλωσε συντετριμμένη, καθώς, όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τελικά υποφέρει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. «Χάλια νιώθω. Γιατί νόμιζα ότι δεν υπέφερε ο αδερφός μου και τελικά υπέφερε. Έτσι όπως φαίνεται. Και αυτό με γονατίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε και για τη μετακόμιση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη προσωπικά αντικείμενα που πρέπει να συγκεντρωθούν από το σπίτι. Ερωτηθείσα αν η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας, απάντησε: «Δε γνωρίζω καθόλου γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε και τον άλλο χώρο, οπότε καταλαβαίνεις».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της εκπομπής, γείτονες εξακολουθούν να αφήνουν λουλούδια έξω από την κατοικία, τιμώντας τη μνήμη του τραγουδιστή. «Να ’ναι καλά», σχολίασε η αδελφή του. Σε ερώτηση σχετικά με το προσωπικό αντικείμενο του Γιώργου Μαζωνάκη που επέλεξε να κρατήσει, απάντησε: «Ε, το έχουμε πει. Το κομποσκοίνι».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αδελφή του τραγουδιστή, στο σπίτι έφτασε και η γυναίκα που είχε εργαστεί ως οικιακή βοηθός για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συνάντησή της με τη Μαρία Μαζωνάκη ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν και δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.