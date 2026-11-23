Η διαλειμματική νηστεία φαίνεται να έχει αποτέλεσμα δυναμικές αλλαγές σε εγκέφαλο και έντερο

Νέα μελέτη εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα οφέλη της διαλειμματικής νηστείας

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μελέτη του Πανεπιστημίου Κοτς έδειξε ότι η διαλειμματική νηστεία επιταχύνει την επούλωση τραυματισμένων μυών σε ποντίκια μέσω της ταχύτερης αναπαραγωγής των μυϊκών βλαστοκυττάρων.

Η διαδικασία ενεργοποιεί έναν συγκεκριμένο βιολογικό μηχανισμό που οδηγεί στον σχηματισμό νέων μυϊκών ινών και αυξάνει τη δύναμη σε μοντέλα μυϊκής δυστροφίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας περιορίζονται αποκλειστικά σε πειράματα με ζώα και κυτταρικές καλλιέργειες χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί σε ανθρώπους.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η χρονική διάρκεια της ενεργοποίησης του μηχανισμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μυϊκής υγείας.

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Η διαλειμματική νηστεία επιτάχυνε την επούλωση τραυματισμένων μυών σε ποντίκια, δείχνει μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κοτς στην Κωνσταντινούπολη. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Reports και υπογράφεται από την ομάδα του μοριακού βιολόγου Σερκάν Κιρ. Βασίζεται σε πειράματα σε ζώα και κυτταρικές καλλιέργειες, όχι σε ανθρώπους.

Η διαλειμματική νηστεία είναι η εναλλαγή περιόδων αποχής από το φαγητό με περιόδους κανονικής σίτισης. Μέχρι σήμερα έχει συνδεθεί κυρίως με την απώλεια βάρους και τον μεταβολισμό. Η νέα μελέτη εξετάζει κάτι διαφορετικό: πώς ανακάμπτει ένας μυς μετά από τραυματισμό.

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Πώς έγινε το πείραμα

Οι ερευνητές προκάλεσαν ελεγχόμενη βλάβη στον πρόσθιο κνημιαίο μυ ποντικιών με ένεση καρδιοτοξίνης. Στο άλλο πόδι έκαναν ένεση φυσιολογικού ορού, ώστε να έχουν σύγκριση στο ίδιο ζώο. Η μία ομάδα ζώων έτρωγε ελεύθερα. Η άλλη νήστευε 24 ώρες κάθε δεύτερη μέρα.

Τις ημέρες που έτρωγαν, τα ποντίκια της νηστείας κατανάλωναν σχεδόν διπλάσια ποσότητα και το βάρος τους επανερχόταν. Δεν πρόκειται λοιπόν για υποσιτισμό, αλλά για αλλαγή στον ρυθμό των γευμάτων.

Δέκα ημέρες μετά τον τραυματισμό, τα ποντίκια που νήστευαν είχαν σαφώς καλύτερη επούλωση. Οι νέες μυϊκές ίνες ήταν μεγαλύτερες σε διατομή. Οι διαφορές εντοπίστηκαν στα δορυφόρα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα του σκελετικού μυός που πολλαπλασιάζονται και συγχωνεύονται για να φτιάξουν νέες ίνες. Στα ζώα της νηστείας αυτά τα κύτταρα ήταν περισσότερα και πολλαπλασιάζονταν πιο γρήγορα.

Ο μηχανισμός

Η ομάδα εντόπισε έναν υποδοχέα στην επιφάνεια των κυττάρων, τον EDA2R, που ενεργοποιείται έντονα στον μυ κατά τη νηστεία. Ο υποδοχέας ενεργοποιεί ένα ένζυμο, τη NIK. Στο τέλος της αλυσίδας αυξάνεται μια πρωτεΐνη, η Myomixer, που κολλά τα νεαρά μυϊκά κύτταρα μεταξύ τους ώστε να σχηματιστεί νέα ίνα.

Για να το αποδείξουν, οι ερευνητές αφαίρεσαν έναν έναν τους κρίκους της αλυσίδας. Ποντίκια χωρίς τον υποδοχέα EDA2R δεν ωφελήθηκαν καθόλου από τη νηστεία. Το ίδιο συνέβη όταν απενεργοποίησαν τη NIK στα μυϊκά βλαστοκύτταρα. Στις καλλιέργειες, όταν μπλόκαραν τη Myomixer, τα κύτταρα σταμάτησαν να συγχωνεύονται.

Η αντίφαση με τον καρκίνο

Παλιότερη εργασία της ίδιας ομάδας, στο Nature το 2023, είχε δείξει ότι οι όγκοι ενεργοποιούν μόνιμα το ίδιο μονοπάτι και προκαλούν μυϊκή ατροφία στην καχεξία του καρκίνου. Οι ερευνητές το εξηγούν με τη διάρκεια. Η σύντομη, διακοπτόμενη ενεργοποίηση φαίνεται να βοηθά την αναγέννηση. Η συνεχής ενεργοποίηση φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα.

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Το πείραμα με τη μυϊκή δυστροφία

Οι επιστήμονες δοκίμασαν το ίδιο σχήμα σε ποντίκια που χρησιμοποιούνται ως μοντέλο της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Είναι μια σοβαρή κληρονομική νόσος στην οποία ο μυς αναγεννάται δύσκολα. Μετά από 15 κύκλους νηστείας, τα ζώα είχαν μετρήσιμα καλύτερη δύναμη λαβής τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα. Είχαν επίσης περισσότερες ίνες σε φάση αναγέννησης, χωρίς αύξηση της ίνωσης, δηλαδή του ουλώδους ιστού.

Τι δεν μας λέει η μελέτη

Όλα τα ευρήματα προέρχονται από ποντίκια και καλλιέργειες κυττάρων. Δεν δείχνουν ότι η νηστεία βοηθά τους ανθρώπους να αναρρώσουν από τραυματισμό ούτε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη μυϊκή δυστροφία. Ο μεταβολισμός ενός ποντικιού είναι πολύ ταχύτερος από του ανθρώπου, οπότε 24 ώρες νηστείας για ένα ποντίκι δεν αντιστοιχούν σε 24 ώρες για εμάς.

Το επόμενο βήμα, όπως σε κάθε εύρημα σε ζώα, είναι να ελεγχθεί αν ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και λειτουργεί στους ανθρώπινους μυς. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή, ειδικά με χρόνια πάθηση, ο γιατρός είναι ο αρμόδιος να συμβουλεύσει.

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