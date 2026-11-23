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Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν απαντήσεις από φορολογικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με ύποπτες συναλλαγές, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις εις βάρος τους καταγγελίες.

Παράλληλα, ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων που εντόπισαν ουσίες όπως η προποφόλη στο αίμα του τραγουδιστή.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου για την ανθρωποκτονία, καθώς νέα στοιχεία από καταθέσεις μαρτύρων και μηνύματα έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

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Σημαντικά στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού των γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκεντρώσει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ παράλληλα αναμένονται απαντήσεις από φορολογικές υπηρεσίες δύο ευρωπαϊκών χωρών.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς συνεχίζονται τόσο οι ποινικές διαδικασίες όσο και οι έλεγχοι της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση.

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Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν και συναλλαγές που συνδέονται με το εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Όπως αναφέρει η Realnews, έχουν εντοπιστεί χρηματικές κινήσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενώ έχουν αποσταλεί ερωτήματα στις φορολογικές Αρχές δύο ευρωπαϊκών κρατών. Οι απαντήσεις τους αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των ελεγκτών.

Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, η Αρχή θα αποφασίσει πώς θα συνεχιστεί η έρευνα. Ήδη έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο γιατρών, καθώς και το σύνολο της περιουσίας τους. Στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάζονται ενδεχόμενες πράξεις φοροδιαφυγής, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος. Εφόσον συγκεντρωθούν επαρκείς ενδείξεις, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Από την πλευρά τους, ο Η. Θ. και η Ι. Γ. έχουν απορρίψει τις κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομικές παραβάσεις και τις υψηλές τραπεζικές καταθέσεις.

Ιατροδικαστική έκθεση και τοξικολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, ο ανακριτής που χειρίζεται την ποινική υπόθεση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο αναμένει την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης. Κρίσιμο ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, μέσα από το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών αναλύσεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ΑΠΘ φέρεται να έχει εντοπίσει οκτώ διαφορετικές ουσίες στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων και η προποφόλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής και αναισθησίας σε ιατρικές πράξεις.

Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να διαδραματίσουν και οι συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ουσιών στο αίμα του τραγουδιστή. Οι ακριβείς ποσότητες αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό δεδομένο, το οποίο αναμένουν όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, ο ανακριτής αναμένεται να ενημερώσει τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και της οικογένειας Μαζωνάκη για το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, θεωρείται πιθανό οι δύο γιατροί να κληθούν εκ νέου για συμπληρωματικές απολογίες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν μετά τις αρχικές καταθέσεις τους και την προφυλάκισή τους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου

Ιδιαίτερη σημασία για την ποινική έρευνα έχει το ζήτημα της χορήγησης μέθης. Η συγκεκριμένη διαδικασία υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, εξετάζεται εάν ενδεχομένως συνέβαλε στον θάνατο του καλλιτέχνη.

Υπό αυτά τα δεδομένα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το κατηγορητήριο, ώστε να συμπεριλάβει και τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών.

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Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη έχει αναφερθεί δημόσια και στο ζήτημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, εξαιτίας φωτογραφιών του τραγουδιστή που φέρεται να τράβηξε και να διακίνησε η Ι. Γ. κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία η ίδια περιγράφει ως «ινοθεραπεία».

Η υπεράσπιση του Η. Θ. υποστηρίζει ότι ο εντολέας της δεν φέρει ευθύνη για τα συγκεκριμένα περιστατικά, καθώς, όπως αναφέρει, ενημερώθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ και δεν είχε προηγούμενη επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπλέον, επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει στοιχείο που να ανατρέπει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Ο κατηγορούμενος γιατρός αναμένει την ολοκλήρωση των εξετάσεων, προκειμένου να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Από την άλλη πλευρά, η Ι. Γ. δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής τη γραμμή που θα ακολουθήσει στην υπεράσπισή της, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τοποθετηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, όταν κληθεί για συμπληρωματική απολογία.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της σχετικά με την προποφόλη. Κατά την αρχική απολογία της, πριν γίνουν γνωστά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, είχε ερωτηθεί εάν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και είχε απαντήσει αρνητικά.

Ωστόσο, πέρα από τα εργαστηριακά αποτελέσματα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται πλέον και καταθέσεις μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες η γιατρός φέρεται να ζήτησε από εργαζόμενες τόσο τη μέθη όσο και το αντίδοτό της. Στο ίδιο πλαίσιο αξιολογούνται και γραπτά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και κάνουν αναφορά στη χορήγηση μέθης.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αποδώσει εξαρχής σοβαρές ευθύνες και στους δύο γιατρούς, οι οποίοι συστεγάζονταν σε χώρο επί της οδού Καρνεάδου.

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