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Υπάρχουν φωνές που τις ακούς και τις ξεχνάς. Υπάρχουν όμως και φωνές που σε κάνουν να σταματήσεις ό,τι κάνεις και να προσέξεις. Η Ελένη Τσαρίδου ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Την είχα ξεχωρίσει στο The Voice, στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Μια νέα γυναίκα με ποντιακές ρίζες, αυθεντικό λαϊκό μέταλλο, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και μια αφοπλιστική αμεσότητα που σπάνια συναντάς.

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Στο HuffPost Quick κάναμε μια κουβέντα γεμάτη τραγούδι, γέλιο, συγκίνηση, εξομολογήσεις και μια προσωπική μου αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο είχα φιλοξενήσει στο σπίτι μου στο Πήλιο.

Από την ποντιακή λύρα στις κρίσεις πανικού

Η Ελένη μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια. Ο πατέρας της, Γιάννης, παίζει ποντιακή λύρα. Όπως μου είπε γελώντας, δεν την κοίμιζε με τη λύρα. Την ξυπνούσε!

Για εκείνη, το τραγούδι που συμβολίζει την ποντιακή παράδοση είναι το «Η μάνα εν κρύον νερόν», που ερμήνευσε και στο The Voice.

Πίσω όμως από τη δυναμική παρουσία της κρύβεται μια δύσκολη προσωπική μάχη.

«Πάθαινα κρίσεις πανικού στο σχολείο όταν έπρεπε να διαβάσω μπροστά στην τάξη. Ήθελα να τραγουδήσω στις σχολικές γιορτές και δεν μπορούσα».

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Ένας καθηγητής της εξήγησε ότι ο φόβος αντιμετωπίζεται με την έκθεση. Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο, για να νικήσει το άγχος της.

Οι γονείς στη Γερμανία και η μοναχική διαδρομή

Οι γονείς της αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στη Γερμανία για βιοποριστικούς λόγους. Εκείνη έμεινε πίσω, αποφασισμένη να κυνηγήσει το όνειρό της.

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Περισσότερα από δέκα χρόνια αργότερα, η οικογένεια εξακολουθεί να ζει εκεί.

Η Ελένη περιγράφει με συγκίνηση τη χαρά της όταν μάθαινε ότι όλοι συγκεντρώνονταν στο σαλόνι για να την παρακολουθήσουν στο The Voice.

«Αυτό το χαιρόμουν περισσότερο απ’ όλα. Ότι τους έδινα αυτή τη χαρά».

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«Σκέφτηκα σοβαρά να εγκαταλείψω το τραγούδι»

Ίσως η σημαντικότερη εξομολόγηση της συνέντευξης.

Το προηγούμενο καλοκαίρι είχε φτάσει στα ψυχολογικά της όρια. Σκεφτόταν σοβαρά να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

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Η ξαδέλφη της την παρότρυνε να δηλώσει συμμετοχή στο The Voice.

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«Είπα, ας το κάνουμε κι αυτό, να δούμε πού θα μας βγάλει».

Το τηλεοπτικό παιχνίδι δεν της εξασφάλισε αυτομάτως καριέρα. Της έδωσε όμως κάτι εξίσου σημαντικό: την ψυχολογική ώθηση να συνεχίσει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αποκάλυψη για το Πήλιο

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Η σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο.

«Από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα ότι υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στην επικοινωνία μας. Όχι μόνο μπροστά στις κάμερες, αλλά και πίσω από αυτές».

Ο Μαζωνάκης την εκτίμησε, της έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί στην Ακτή Πειραιώς και σε συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν μάθημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Η στάση του, πάνω και κάτω από τη σκηνή, μου έδειξε πώς πρέπει να είναι ένας καλλιτέχνης».

Εδώ ο Τέρενς αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια μια προσωπική του ανάμνηση.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει διακοπές στο σπίτι μου στο Πήλιο. Και η γειτόνισσά μας, η Ελένη, που είχε κατσίκες και άλλα ζώα, τον θυμάται ακόμη να πηγαίνει να αρμέγει!

Ένας εντελώς διαφορετικός Μαζωνάκης από εκείνον της πίστας. Προσιτός, συναισθηματικός, προσγειωμένος. Ένας άνθρωπος που αναζητούσε την ησυχία και τη μοναξιά του».

Η Ελένη συγκινήθηκε ακούγοντας αυτή την ιστορία.

«Η μουσική βιομηχανία ακόμη δεν με έχει χωνέψει»

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ απάντησε στην ερώτησή για τις δυσκολίες ενός καλλιτέχνη από την περιφέρεια να καθιερωθεί στην Αθήνα.

«Ακόμη δεν με έχει χωνέψει! Αλλά έχω και τα χαπάκια για τη χώνεψη, για όποιον δυσκολεύεται!»

Δεν απορρίπτει το εμπορικό τραγούδι. Αρκεί, όπως επισημαίνει, να έχει κάτι ουσιαστικό να πει.

Σήμερα εμφανίζεται τις Κυριακές το μεσημέρι στην οδό Λυσίου, στην Πλάκα, ενώ πραγματοποιεί εμφανίσεις και σε άλλες πόλεις. Παράλληλα συζητά με δισκογραφικές εταιρείες για τα επόμενα βήματά της.

Ο έρωτας, η κόκκινη βαλίτσα και το ποντιακό πείσμα

Στην προσωπική της ζωή δηλώνει ερωτευμένη, χωρίς να βιάζεται να μιλήσει για γάμο.

«Αγαπάω και πονάω, Τέρενς», είπε γελώντας.

Αν παντρευτεί πάντως, ο γάμος θα έχει ποντιακό χαρακτήρα!

Ιδιαίτερη σημασία έχει το τραγούδι της «Η κόκκινη βαλίτσα», που γράφτηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν αναρωτιόταν αν θα πετύχει στην Αθήνα ή αν θα αναγκαζόταν να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.

Σήμερα η απάντησή της είναι ξεκάθαρη.

«Το προχωράμε δυναμικά».

Και όταν ρωτήθηκε αν ονειρεύεται να περπατά στον δρόμο και να την αναγνωρίζουν, δεν δίστασε:

«Θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Τελεία».

Αυτή είναι η Ελένη Τσαρίδου. Μια φωνή με ποντιακή ψυχή, χιούμορ, ευαισθησία και πείσμα.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Τέρενς της ευχήθηκε κάτι που πραγματικά πιστεύει:

Να γίνει κάποτε η Ελένη Τσαρίδου το The Voice της Ελλάδας.