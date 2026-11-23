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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η χρήση προποφόλης και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η χορήγησή της στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια θεραπείας.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελούν οι συνομιλίες υπαλλήλου του ιατρείου που περιγράφουν τις τελευταίες στιγμές του ασθενούς, αποκαλύπτοντας την κατάσταση πανικού πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η έρευνα εστιάζει επίσης στις χρονικές αποκλίσεις μεταξύ των καταθέσεων για τον χρόνο της ανακοπής και στο κενό των είκοσι λεπτών πριν από την κλήση βοήθειας.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν μηνύματα από το κινητό της 56χρονης γιατρού, αλλά και επικοινωνίες που φέρονται να αποκαλύπτουν τη συνεργασία της με αναισθησιολόγο για την προμήθεια κατασταλτικών ουσιών.

Τα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν SMS μεταξύ της κατηγορούμενης γιατρού και της αναισθησιολόγου, στα οποία φέρεται να γίνεται συνεννόηση για την προμήθεια συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η μιδαζολάμη, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκε προποφόλη στον γνωστό τραγουδιστή.

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Τα μηνύματα της γραμματέως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες υπαλλήλου του ιατρείου της οδού Καρνεάδου με φίλο της, οι οποίες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν την ημέρα του περιστατικού, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρώτη επικοινωνία έγινε πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η εργαζόμενη εμφανίζεται να ενημερώνει τον συνομιλητή της σε κατάσταση πανικού ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει.

Γραμματέας : Αγάπη τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης εδώ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν.

: Αγάπη ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης εδώ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Φίλος : Τι εννοείς; Πέθανε; .

: Τι εννοείς; . Γραμματέας : Είναι άσπρος . Του κάναμε αδρεναλίνη . Περιμένουμε ΕΚΑΒ. Είναι ηλ@@@α η τύπισσα.

: Είναι . Του κάναμε . Περιμένουμε ΕΚΑΒ. Είναι ηλ@@@α η τύπισσα. Φίλος : Επικοινωνεί.

: Επικοινωνεί. Γραμματέας : Όχι τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς . Είναι κάτασπρος . Έχει πάθει μυδρίαση.

: Όχι τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. . Είναι . Έχει πάθει μυδρίαση. Φίλος : Του έβαλε ηρεμιστικό;

: Του έβαλε ηρεμιστικό; Γραμματέας : Μέθη .

: . Φίλος : Ενώ ξέρει το ιστορικό του; Έχει αντίδοτο η μέθη;

: Ενώ ξέρει το ιστορικό του; Έχει αντίδοτο η μέθη; Γραμματέας : Δεν ξέρω. Προποφόλη λέει έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή.

: Δεν ξέρω. λέει έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή. Φίλος : Οξυγόνο του έβαλε.

: Οξυγόνο του έβαλε. Γραμματέας : Του κάνουνε μαλάξεις. Ήρθε το ΕΚΑΒ.

: Του κάνουνε μαλάξεις. Ήρθε το ΕΚΑΒ. Φίλος : Μιλάμε για κλόουν η γυναίκα , όχι γιατρός.

: Μιλάμε για , όχι γιατρός. Γραμματέας : Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ. Πέθανε. Μην πεις τίποτα πουθενά . Απ’ όσα σου είπα. Ορκίσου .

: Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ. Πέθανε. . Απ’ όσα σου είπα. . Φίλος: Ε, καλά, θα βγουν όλα στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.

Σε μεταγενέστερα μηνύματα, με ώρα αναφοράς τις 16:22, φέρεται να γίνεται αναφορά στη χορήγηση προποφόλης, στην αντίδραση του οργανισμού του τραγουδιστή και στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν έφτασε το ασθενοφόρο.

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο και πότε έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης.

Η προποφόλη και τα ερωτήματα για τη χορήγησή της

Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί η χορήγηση προποφόλης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Πρόκειται για ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο, η χρήση του οποίου απαιτεί κατάλληλη ιατρική επίβλεψη και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης επιπλοκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ουσία να χορηγήθηκε εφάπαξ και όχι σταδιακά, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

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18/8/2026

56χρονη γιατρός : Μ… μου στις 28/8 στις 4:00 μμ έχουμε ένα INUS με κεντρική γραμμή. Μπορείς;

: Μ… μου στις 28/8 στις 4:00 μμ έχουμε ένα INUS με κεντρική γραμμή. Μπορείς; Αναισθησιολόγος : Ι… μου λυπάμαι είμαι στο εξωτερικό θα γυρίσω 30/8

: Ι… μου λυπάμαι είμαι στο εξωτερικό θα γυρίσω 30/8 56χρονη γιατρός : Μήπως έχεις κάποιον άλλον από το team να προτείνεις;

: Μήπως έχεις κάποιον άλλον από το team να προτείνεις; Αναισθησιολόγος: Όχι όλοι έχουν άδεια θα γυρίσουν 30-31/8…

26/8/2026, στις 12:00

56χρονη γιατρός : Τι ώρα στις 30 μπορούμε να βάλουμε μια κεντρική γραμμή;

: Τι ώρα στις 30 μπορούμε να βάλουμε μια κεντρική γραμμή; Αναισθησιολόγος: Κατά τις 14.00 καλά είναι;

26/8/2026 στις 18.00

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56χρονη γιατρός : Μ… μου τελικά βρήκε η ίδια αναισθησιολόγο και θα έρθει 28 τελικά

: Μ… μου τελικά βρήκε η ίδια αναισθησιολόγο και θα έρθει 28 τελικά Αναισθησιολόγος: Οκ Ι… μου

Η κατηγορούμενη γιατρός, από την πλευρά της, φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι, όταν διαπίστωσε πτώση των σφυγμών και του οξυγόνου του ασθενούς στο μόνιτορ, του τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου, ζήτησε αδρεναλίνη και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Ωστόσο, οι περιγραφές για τις ενέργειες που ακολούθησαν αμφισβητούνται, ενώ φέρεται να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από τους εμπλεκόμενους σχετικά με την προσπάθεια ανάνηψης.

Το κενό των 20 λεπτών και οι διαφορετικές ώρες για την ανακοπή

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της έρευνας αφορά το χρονικό διάστημα πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 15:22 φέρεται να διακόπηκε η λειτουργία του μηχανήματος θεραπείας. Για περίπου 20 λεπτά δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για όσα συνέβησαν, μέχρι την επανέναρξη της λειτουργίας του.

Παράλληλα, οι καταθέσεις και οι αναφορές των εμπλεκομένων παρουσιάζουν σημαντικές χρονικές αποκλίσεις:

15:22: Η ώρα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τοποθετείται η ανακοπή.

Η ώρα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τοποθετείται η ανακοπή. 15:50: Η ώρα που φέρονται να προσδιορίζουν οι νοσηλεύτριες για το κρίσιμο περιστατικό.

Η ώρα που φέρονται να προσδιορίζουν οι νοσηλεύτριες για το κρίσιμο περιστατικό. 16:15: Η ώρα που φέρεται να επικαλούνται οι γιατροί, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ ήταν μόλις έξι λεπτά.

Η ώρα που φέρεται να επικαλούνται οι γιατροί, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ ήταν μόλις έξι λεπτά. 16:22: Η ώρα στην οποία αναφέρονται οι αποκαλυπτόμενες συνομιλίες της εργαζόμενης με τον φίλο της.

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών οι συνεργασίες και οι ευθύνες

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγηση της προποφόλης. Οι αρχές εξετάζουν επίσης τις επικοινωνίες της 56χρονης γιατρού με την αναισθησιολόγο, τον τρόπο προμήθειας των κατασταλτικών ουσιών, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

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Τα νέα μηνύματα, οι καταθέσεις των εργαζομένων και οι διαφορετικές εκδοχές για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

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Το βασικό ζητούμενο για τις δικαστικές αρχές είναι να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο χρόνος κατά τον οποίο εκδηλώθηκε το κρίσιμο περιστατικό και οι ενέργειες που έγιναν από τους υπευθύνους του ιατρείου.

Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να ρίξει φως στις αντιφάσεις και να καθορίσει ενδεχόμενες ευθύνες, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν.

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