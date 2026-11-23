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Η Σελήνη θα εμφανίζεται γεμάτη για τρία συνεχόμενα βράδια στον αστερισμό του Ταύρου, ενώ η καλύτερη παρατήρηση προτείνεται λίγο μετά το σούρουπο χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου.

Το φαινόμενο οφείλεται στη σύμπτωση της πανσελήνου με το περίγειο της ελλειπτικής τροχιάς της Σελήνης, γεγονός που την καθιστά φωτεινότερη και μεγαλύτερη σε σχέση με τον μέσο όρο.

Η πανσέληνος αυτή, γνωστή ως φεγγάρι του Κάστορα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 2027.

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Η πανσέληνος του Νοεμβρίου 2026 είναι υπερπανσέληνος και κορυφώνεται αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 16:53 ώρα Ελλάδας. Η πλήρης φάση της Σελήνης πέφτει στις 14:53 UTC. Είναι η πρώτη υπερπανσέληνος από τον Ιανουάριο του 2026.

Το φεγγάρι θα δείχνει γεμάτο τρία βράδια. Η Σελήνη θα βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου, κοντά στο σμήνος των Πλειάδων, και θα μοιάζει γεμάτη στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου.

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Τι ώρα να τη δούμε

Στις 16:53 που κορυφώνεται, στην Ελλάδα η Σελήνη είναι ακόμη κάτω από τον ορίζοντα ή μόλις ανατέλλει. Η καλύτερη θέα είναι λίγο μετά το σούρουπο, όταν ο δίσκος ανεβαίνει χαμηλά από τα ανατολικά. Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου ανατέλλει στα βορειοανατολικά πριν από τη δύση του ηλίου στις 24 Νοεμβρίου και δύει στα νοτιοδυτικά πριν από την ανατολή.

Ως καλύτερα βράδια για παρατήρηση προτείνονται η Δευτέρα 23 και η Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο. Αρκεί καθαρός ορίζοντας προς τα ανατολικά, μακριά από φώτα.

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη, γιατί η τροχιά της είναι ελλειπτική. Υπερπανσέληνος έχουμε όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το περίγειο, το σημείο όπου η Σελήνη πλησιάζει περισσότερο τη Γη, και γι’ αυτό φαίνεται λίγο μεγαλύτερη και φωτεινότερη. Αυτή τη φορά το περίγειο έρχεται περίπου 30 ώρες μετά την κορύφωση της πανσελήνου.

Θα φαίνεται 6,5% μεγαλύτερη και 13,5% φωτεινότερη από μια μέση πανσέληνο. Τη στιγμή της πανσελήνου θα απέχει από τη Γη 360.766 χιλιόμετρα. Η διαφορά στο μέγεθος δύσκολα γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι. Στη φωτεινότητα όμως φαίνεται.

Γιατί τη λένε «φεγγάρι του Κάστορα»

Το όνομα Beaver Moon προέρχεται από τη βορειοαμερικανική παράδοση και δεν είναι επιστημονικός όρος. Συνδέεται με την εποχή που οι κάστορες ετοιμάζονται για τον χειμώνα. Είναι πάντα η πρώτη πανσέληνος του Νοεμβρίου.

Πότε είναι η επόμενη υπερπανσέληνος

Η πανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου ανοίγει σειρά τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων. Η επόμενη είναι η πανσέληνος του Δεκεμβρίου, που κορυφώνεται στις 01:28 GMT της 24ης Δεκεμβρίου, δηλαδή στις 03:28 ώρα Ελλάδας, ξημερώματα παραμονής Χριστουγέννων. Η τρίτη έρχεται τον Ιανουάριο του 2027.

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