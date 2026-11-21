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Το φαινόμενο αποτελεί υπερπανσέληνο, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της προς τη Γη, εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη.

Η πανσέληνος αυτή, γνωστή και ως Ψυχρό Φεγγάρι, θα είναι ορατή ως ολόγιομη για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από τις 23 έως τις 25 Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχο φαινόμενο ανήμερα της 24ης Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε τελευταία φορά το 1996, ενώ η επόμενη αναμένεται να συμβεί το έτος 2045.

Η Σελήνη θα κινείται στον αστερισμό των Διδύμων και οι παρατηρητές θα έχουν την καλύτερη θέα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2026 θα κορυφωθεί στις 3:28 το πρωί της Πέμπτης 24 Δεκεμβρίου, ώρα Ελλάδας, ανήμερα την Παραμονή των Χριστουγέννων. Είναι υπερπανσέληνος, η μεγαλύτερη του 2026, όπου το φεγγάρι θα φαίνεται ολόγιομο από τις 23 έως τις 25 Δεκεμβρίου.

Τι ώρα θα δούμε την πανσέληνο

Η ακριβής στιγμή της πανσελήνου είναι τα ξημερώματα της 24ης, όμως η καλύτερη θέα είναι το βράδυ. Το φεγγάρι ανατέλλει κοντά στη δύση του ήλιου και μένει ψηλά σχεδόν όλη τη νύχτα. Τα βράδια της Τετάρτης 23 και της Πέμπτης 24 Δεκεμβρίου είναι οι καλύτερες επιλογές.

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Πανσέληνος (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο

Η τελευταία φορά που είχαμε πανσέληνο στις 24 Δεκεμβρίου ήταν το 1996. Η επόμενη θα είναι το 2045.

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Υπερπανσέληνος (supermoon) λέγεται η πανσέληνος που συμπίπτει με το σημείο όπου η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Στις 24 Δεκεμβρίου η Σελήνη θα απέχει περίπου 356.740 χιλιόμετρα. Θα φαίνεται περίπου 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από μια μέση πανσέληνο.

Για σύγκριση, η μικρότερη πανσέληνος του 2026 ήταν στις 31 Μαΐου, σε απόσταση 406.135 χιλιομέτρων. Η διαφορά στο μέγεθος δύσκολα ξεχωρίζει με γυμνό μάτι, η φωτεινότητα όμως γίνεται αισθητή.

Γιατί λέγεται «Ψυχρό Φεγγάρι»

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου λέγεται Cold Moon, δηλαδή Ψυχρό ή Παγωμένο Φεγγάρι. Το όνομα συνδέεται με την παράδοση των ιθαγενών Μόχοουκ και σημαίνει «εποχή του κρύου». Λέγεται ακόμη «Φεγγάρι της Μακριάς Νύχτας», γιατί πέφτει κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

Πού θα βρίσκεται στον ουρανό

Η Σελήνη θα βρίσκεται στον αστερισμό των Διδύμων, κοντά στα όρια με τον Ταύρο. Στις 25 Δεκεμβρίου θα περάσει κοντά από τον Πολυδεύκη, το λαμπρότερο αστέρι των Διδύμων. Με ένα κιάλια θα τον ξεχωρίσετε πιο εύκολα μέσα στη λάμψη του φεγγαριού.

Πότε είναι η επόμενη πανσέληνος

Η επόμενη πανσέληνος, το «Φεγγάρι του Λύκου», είναι στις 22 Ιανουαρίου 2027 και είναι επίσης υπερπανσέληνος.

Πηγές: Star Walk, Moon Giant, Farmers’ Almanac