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Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η πανσέληνος του μήνα, γνωστή και ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό.

Σύμφωνα με τους αστρονομικούς υπολογισμούς, η κορύφωση της πανσελήνου θα σημειωθεί στις 19:49 το απογευματινό βράδυ του Σαββάτου. Για την παρατήρησή της δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, καθώς θα είναι ορατή χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου ή κιαλιών.

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Η συγκεκριμένη πανσέληνος σηματοδοτεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση του καλοκαιριού και την προοδευτική μετάβαση στη φθινοπωρινή περίοδο.

Παρόλα αυτά, η χρήση διοπτρών ή ενός ερασιτεχνικού τηλεσκοπίου μπορεί να αποκαλύψει συναρπαστικές λεπτομέρειες των κρατήρων της Σελήνης. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας καθαρός ουρανός και, κατά προτίμηση, ένα σημείο με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η συγκεκριμένη πανσέληνος φέρει την παραδοσιακή ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon), τίτλος που αποδίδεται πάντα στο ολόγιομο φεγγάρι που βρίσκεται χρονικά εγγύτερα στη φθινοπωρινή ισημερία.

Η ονομασία προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής. Η πανσέληνος αυτή εμφανιζόταν την εποχή κατά την οποία πραγματοποιούνταν η συγκομιδή καλλιεργειών, όπως το καλαμπόκι, η κολοκύθα, το ρύζι και τα φασόλια.

Το έντονο φως που προσέφερε η πανσέληνος επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, το συγκεκριμένο φεγγάρι συνδέθηκε στενά με την αγροτική ζωή και την περίοδο της συγκομιδής.

Παράλληλα, λόγω της τροχιακής θέσης του φεγγαριού κοντά στην ισημερία, η ανατολή του καθυστερεί πολύ λιγότερο από το σύνηθες για μερικά διαδοχικά βράδια, προσφέροντας άπλετο φως αμέσως μετά το σουρούπωμα. Στις λαϊκές παραδόσεις ορισμένων περιοχών, το φαινόμενο συναντάται επίσης και ως “Φεγγάρι του Καλαμποκιού”.