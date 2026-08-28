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  • Η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» από τους ιθαγενείς της Αμερικής λόγω της περιόδου ψαρέματος του συγκεκριμένου είδους.
  • Το φαινόμενο προσέφερε εντυπωσιακές εικόνες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αίγυπτο.
  • Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, το ολόγιομο φεγγάρι καταγράφηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, του Ναυπλίου, της Θεσσαλονίκης και των Κυθήρων.
  • Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2026 παρατηρήθηκαν φαινόμενα μερικής σεληνιακής έκλειψης σε διάφορα σημεία του κόσμου.
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Η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», έχοντας λάβει το συγκεκριμένο όνομα από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, μιας και τη συγκεκριμένη ημέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι, που είναι γνωστό και ως μουρούνα.

Η πανσέληνος του Αυγούστου χάρισε φαντασμαγορικές εικόνες, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι έκανε την εμφάνιση του σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από την Ευρώπη έως την Αμερική.

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ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
: ΑΡΓΟΛΙΔΑ. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
: ΑΡΓΟΛΙΔΑ. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
: ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
: ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Μια πανσέληνος, γνωστή ως «Buck Moon», ανατέλλει πίσω από τον αρχαίο Ναό του Ποσειδώνα στο Ακρωτήριο Σούνιο, νότια της Αθήνας, στην Ελλάδα, στις 29 Ιουλίου 2026. REUTERS/Louiza Vradi
Η πανσέληνος, γνωστή ως «Buck Moon», ανατέλλει δίπλα στο μιναρέ ενός τζαμιού στην πρωτεύουσα Κάιρο της Αιγύπτου, στις 29 Ιουλίου 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Ο κόσμος παρακολουθεί μια συναυλία για να γιορτάσει την πανσέληνο, γνωστή ως «Buck Moon», που ανατέλλει πάνω από το φρούριο Παλαμήδι στην πόλη του Ναυπλίου, στην Ελλάδα, στις 29 Ιουλίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki
Η πανσέληνος, γνωστή ως «Buck Moon», ανατέλλει πίσω από το μιναρέ ενός τζαμιού στην πρωτεύουσα Κάιρο της Αιγύπτου, στις 29 Ιουλίου 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Μια πανσέληνος, γνωστή ως «Sturgeon Moon», ανατέλλει πίσω από τα σύννεφα στη Λάρνακα της Κύπρου στις 28 Αυγούστου 2026. REUTERS/Γιάννης Κουρτογλού
Η πανσέληνος φαίνεται πίσω από ένα κατεστραμμένο κτίριο κατοικιών που υπέστη ζημιές από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, μετά από μια σεληνιακή έκλειψη, στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, στις 28 Αυγούστου 2026. REUTERS/Gaby Oraa TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μια πανσέληνος, γνωστή ως «Αιματηρή Σελήνη», ανατέλλει κατά τη διάρκεια μιας μερικής σεληνιακής έκλειψης πάνω από τους σταυρούς μιας εκκλησίας στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 28 Αυγούστου 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Μια πανσέληνος ανατέλλει κατά τη διάρκεια μιας μερικής σεληνιακής έκλειψης πάνω από την Αθήνα, στην Ελλάδα, στις 28 Αυγούστου 2026. REUTERS/Louiza Vradi