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Η ονομασία της προέρχεται από παραδόσεις ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής που συνέδεαν το φαινόμενο με τη συγκομιδή άγριων φραουλών.

Παρά το όνομά της, η Σελήνη δεν αλλάζει χρώμα, αν και μπορεί να εμφανίζεται πορτοκαλί λόγω της ατμοσφαιρικής σκέδασης του φωτός στον ορίζοντα.

Το φετινό φαινόμενο αποτελεί μια μικροπανσέληνο, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στο απόγειο της τροχιάς της και θα εμφανίζεται ελαφρώς μικρότερη.

Οι παρατηρητές μπορούν να απολαύσουν το θέαμα καλύτερα αμέσως μετά την ανατολή της Σελήνης, εκμεταλλευόμενοι την οπτική ψευδαίσθηση που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη.

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Η πανσέληνος του Ιουνίου, γνωστή ως «Φεγγάρι της Φράουλας» (Strawberry Moon), πλησιάζει και αναμένεται να χαρίσει ένα από τα πιο όμορφα ουράνια θεάματα του καλοκαιριού.

Η κορύφωση του φαινομένου θα σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, στις 02:56 ώρα Ελλάδας, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο και θα εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη.

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Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Φράουλας»;

Παρά την ονομασία της, η πανσέληνος δεν αποκτά ροζ ή κόκκινο χρώμα. Το όνομά της προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους σεληνιακούς κύκλους ως φυσικό ημερολόγιο.

Για φυλές όπως οι Αλγκόνκιν, οι Οτζίμπουε και οι Λακότα, η πανσέληνος του Ιουνίου σηματοδοτούσε την εποχή συγκομιδής της άγριας φράουλας, αλλά και την έναρξη μιας περιόδου αφθονίας και θερινής παραγωγής. Από εκεί προέκυψε και η ονομασία «Strawberry Moon».

Ανά τον κόσμο, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και με άλλα ονόματα, όπως «Φεγγάρι του Υδρόμελου» (Mead Moon), «Ζεστό Φεγγάρι» (Hot Moon) και «Φεγγάρι της Ωρίμανσης των Μούρων» (Berries Ripen Moon), τα οποία συνδέονται με τις εποχικές αγροτικές δραστηριότητες.

Γιατί πολλές φορές φαίνεται πορτοκαλί;

Αν και δεν αλλάζει πραγματικά χρώμα, όταν ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα μπορεί να φαίνεται πιο πορτοκαλί ή κοκκινωπή. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως της διαπερνά μεγαλύτερο τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να σκεδάζονται περισσότερο τα μικρότερα μήκη κύματος του φωτός και να επικρατούν οι θερμές αποχρώσεις.

Η ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα της φετινής πανσελήνου

Η φετινή πανσέληνος παρουσιάζει ακόμη ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, καθώς θα είναι μια Micro Full Moon. Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη θα βρίσκεται κοντά στο απόγειό της, δηλαδή στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς της από τη Γη. Έτσι θα φαίνεται ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό σε σχέση με μια υπερπανσέληνο (Supermoon), χωρίς όμως να χάνει τη λαμπρότητά της.

Για όσους θέλουν να την απολαύσουν, οι καλύτερες στιγμές είναι λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη, χάρη στη γνωστή οπτική ψευδαίσθηση του «Moon Illusion».

Με πληροφορίες από timeanddate.com και nasa.gov