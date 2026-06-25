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Οι φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις ανέδειξαν μαθητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας, σωστής προετοιμασίας και προσήλωσης στους στόχους. Οι τέσσερις υποψήφιοι με κάποιες από τις υψηλότερες βαθμολογίες μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη δύσκολη διαδρομή μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Ιωάννα Παπακώστα – 19.780 μόρια

Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα συγκέντρωσε 19.780 μόρια και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις της χώρας. Μιλώντας στο onlarissa.gr, δήλωσε:

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«Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Το σχολείο μας προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Όπως εξήγησε, η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της τελευταίας σχολικής χρονιάς αλλά μιας πολυετούς προσπάθειας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ισορροπίας στην καθημερινότητα:

«Σίγουρα βοηθάει το συστημικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους». Ιωάννα onlarissa.gr

Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη – 19.710 μόρια

Με 19.710 μόρια, η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο πέτυχε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες των φετινών εξετάσεων. Στη δήλωσή της στο rodiaki.gr ανέφερε:

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων».

Παράλληλα πρόσθεσε:

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«Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου».

Η αριστούχος μαθήτρια ευχαρίστησε τους καθηγητές της για την καθοδήγηση που της προσέφεραν, καθώς και την οικογένειά της για τη διαρκή στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Μαρία – Μιχαέλα, rodiaki.gr

Αντώνης Παπανικολάου – 19.660 μόρια

Ο Αντώνης Παπανικολάου από τη Νέα Ιωνία Βόλου συγκέντρωσε 19.660 μόρια, πετυχαίνοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 19,9 στη Χημεία και 18,4 στην Έκθεση.

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Μιλώντας στο magnesianews.gr, δήλωσε:

«Περίμενα ότι τα πήγα καλά, όμως δεν περίμενα τόσο καθώς είχα αμφιβολίες για την Έκθεση, που είναι πιο υποκειμενικό μάθημα».

Περιγράφοντας τη χρονιά της προετοιμασίας, σημείωσε ότι απαιτούσε συνέπεια αλλά και μέτρο:

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«Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, 5 ωρών καθημερινά αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι στον Μάιο έβγαινα 2-3 φορές τον μήνα». Αντώνης, magnesianews.gr Μάριος Άγγελος Σταματής – 19.293 μόρια Ο Μάριος Άγγελος Σταματής, μαθητής του Γενικού Λυκείου Παμφίλων στη Λέσβο, αναδείχθηκε πρώτος στο νησί στην κατεύθυνση των Θετικών Σπουδών και πέτυχε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία συνολικά στη Λέσβο, συγκεντρώνοντας περίπου 19.293 μόρια. Στόχος του είναι η εισαγωγή στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μια επιλογή που, όπως ανέφερε, αποτέλεσε σταθερό κίνητρο σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Μιλώντας στο stonisi.gr, περιέγραψε την επιτυχία του ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πορείας και όχι μιας προσπάθειας που περιορίστηκε στα τελευταία σχολικά χρόνια. Advertisement «Δεν χτίζεται μέσα σε 3 χρόνια αυτό». Advertisement Όπως εξήγησε, η επιτυχία απαιτεί πρόγραμμα, πειθαρχία και ουσιαστική κατανόηση των μαθημάτων και όχι απλή αποστήθιση. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αγάπης για τη γνώση και της ισορροπίας στην καθημερινότητα, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως χρειάστηκε να στερηθεί πράγματα για να πετύχει τον στόχο του. «Η ισορροπία και η μεθοδικότητα είναι εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν έναν μαθητή στον στόχο του, χωρίς υπερβολές και ακρότητες».

Οι ιστορίες των αριστούχων αναδεικνύουν ότι πίσω από τις υψηλές βαθμολογίες βρίσκονται χρόνια προσπάθειας, συνέπειας και υποστήριξης από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κοινό τους μήνυμα προς τους επόμενους υποψηφίους είναι ότι η επιτυχία χτίζεται σταδιακά, με πρόγραμμα, ισορροπία και πίστη στις δυνατότητές τους.

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