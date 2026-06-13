Συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα μαθήματα Τεχνολογία Μηχανών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τα θέματα ειδικότητας
Τα θέματα στην Τεχνολογία Μηχανών
Τα θέματα στην Οικοδομική
Τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα
Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις άρχισαν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να είχαν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.
Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.