Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα μαθήματα Τεχνολογία Μηχανών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Advertisement

Advertisement

Τα θέματα ειδικότητας

Τα θέματα στην Τεχνολογία Μηχανών

Τα θέματα στην Οικοδομική

Τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις άρχισαν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να είχαν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.