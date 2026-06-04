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Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα, Πέμπτη, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, συνεχίζοντας τη διαδικασία που κρίνει την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι μαθητές διαγωνίζονται στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών τους. Πρόκειται για μαθήματα ειδικότητας που αποτελούν βασικό κομμάτι της εξέτασης για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

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Ποια θέματα «έπεσαν»

1) Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

2) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

3) Δίκτυα Υπολογιστών

4) Αρχές Βιολογικής Γεωργίας