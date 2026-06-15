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Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στο πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σήμερα με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Αναλυτικά τα θέματα ανά μάθημα

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Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Αρχίζουν τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00 για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30 και έως τις 09:30 για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 10:00, όπως τα Αγγλικά και η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.