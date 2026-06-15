Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) να ολοκληρώνουν σήμερα τη δοκιμασία τους στα μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά.

Advertisement

Advertisement

Αρχίζουν τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00 για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30 και έως τις 09:30 για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 10:00, όπως τα Αγγλικά και η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Διάρκεια εξέτασης ανά μάθημα

Η διάρκεια εξέτασης για τις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο ανέρχεται σε έξι ώρες. Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεισήμισι ώρες.

Σε εξέλιξη και οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) πραγματοποιούνται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου.

Advertisement

Τελευταία μέρα για νηπιαγωγεία και δημοτικά

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα, η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες και οι βάσεις

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, μαζί με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Advertisement

Στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων, πιθανότατα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα, οπότε και θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement