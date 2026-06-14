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Ανατροπές και δυσκολίες σε μαθήματα που δεν το περίμεναν έχει ο απολογισμός των φετινών πανελλαδικών, εν αναμονή των ανακοινώσεων των βαθμολογιών στις 26-27 Ιουνίου.

Σύμφωνα με καθηγητές των φροντιστηρίων Διακρότημα, η ανατροπή ήρθε στη Φυσική, με ιδιάιετρα δύσκολα τα θέματα σε Πληροφορική, Μαθηματικά και Βιολογία και σχετικά βατά σε Αρχαία και Ιστορία.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις δείχνουν ότι αναμένεται πτώση στα περισσότερα πεδία, ειδικότερα στις σχολές με λιγότερη ζήτηση.

Το πεδίο της Ιατρικής φαίνεται να είναι το πιο απαιτητικό λόγω της αυξημένης δυσκολίας που είχαν τα φετινά θέματα της Βιολογίας.

«Σταθερά» φαίνονται να παραμένουν τα νούμερα των Ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ καθοριστικό ρόλο για τις Θετικές σχολές θα παίξει η προσιτή δυσκολία της Φυσικής στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για το 4ο πεδίο των Οικονομικών σπουδών, οι εκτιμήσεις θέλουν τις βαθμολογίες αρκετών υποψηφίων να μην φτάσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος στα Λατινικά ήταν τα πιο βατά θέματα, ενώ δεύτερη σε δυσκολία έρχεται η Φυσική, πράγμα που προκαλεί εντύπωση συγκριτικά με τα θέματα των παλαιότερων ετών.

Απαιτητικά ήταν η Ιστορία και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μαθήματα βαρύτητας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τις βαθμολογίες των καλά προετοιμασμένων υποψηφίων.

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Μεγάλης δυσκολίας ήταν τα θέματα των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ το μάθημα με τα δυσκολότερα θέματα – βάσει εκτιμήσεων – ήταν αυτό της Βιολογίας.

Σύμφωνα με τους καθηγητές, η εξεταστική του 2026 αντάμειψε τη μεθοδικότητα, με τα Φιλολογικά μαθήματα και Φυσική πρόσφεραν ασφαλές πάτημα, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές κρίθηκαν στα θετικά μαθήματα, όπου χρειάστηκε κριτική ικανότητα, στέρεη θεωρία και ψυχραιμία ως το τελευταίο ερώτημα. Όσο για την Βιολογία, πρόκειται για ένα «από τα πιο σύνθετα γραπτά των τελευταίων ετών».

Χρονιά με 2 πρόσωπα

Η φετινή χρονιά είχε δύο πρόσωπα. Όσοι εξετάστηκαν σε φιλολογικά μαθήματα και στη Φυσική βρήκαν θέματα στρωτά, που αντάμειβαν τη σταθερή προετοιμασία. Αντίθετα, στις θετικές επιστήμες η δυσκολία εκτοξεύτηκε: Βιολογία, Πληροφορική και Χημεία στάθηκαν εμπόδιο ακόμη και για διαβασμένους υποψηφίους, ζητώντας συνδυαστική σκέψη και αντοχή στο άγχος.

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Προσιτά: Λατινικά, Φυσική, Νεοελληνική Γλώσσα

Μεσαίας απαίτησης: Οικονομία (ΑΟΘ), Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά

Υψηλής δυσκολίας: Μαθηματικά, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία

Λατινικά — Προσιτό

Δόθηκαν τα κείμενα 35 και 49, με ξεκάθαρες εκφωνήσεις. Η εισαγωγή τέθηκε σε κλειστού τύπου ερώτηση χωρίς παγίδες, ενώ η λεξιλογική αντιστοίχιση ήταν εύκολη. Γραμματική και συντακτικό κινήθηκαν σε διαβαθμισμένη δυσκολία, αγγίζοντας μεγάλο μέρος της ύλης. Καθαρό αποτέλεσμα για τον επιμελή μαθητή.

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Φυσική Προσανατολισμού — Βατό

Από τα πιο φιλικά μαθήματα της εξεταστικής. Σε σχέση με παλαιότερες χρονιές, ο βαθμός δυσκολίας και ο χρόνος επίλυσης ήταν χαμηλότεροι. Τα Α και Β λύνονταν άνετα, το Γ της κβαντομηχανικής ήταν αναμενόμενο και το συνδυαστικό Δ προσπελάσιμο για τον προετοιμασμένο. Σαφώς ηπιότερο από τα τελευταία έτη.

Νεοελληνική Γλώσσα — Βατό

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Επίκαιρη επιλογή με θέμα τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία. Η περίληψη πατούσε σε ένα εύκολα εντοπίσιμο ερώτημα του Κειμένου 1, τα θέματα θεωρίας ήταν διαυγή και το ποίημα του Εμπειρίκου εύληπτο. Το θέμα Δ είχε καθαρή δομή, αξιοποιώντας και προσωπικές εμπειρίες. Δεν έκρυβε καμία ουσιαστική παγίδα.

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Αρχαία Ελληνικά — Μέτριο

Στο διδαγμένο τέθηκε χωρίο από τα «Ηθικά Νικομάχεια» (13η ενότητα), με σαφείς ερωτήσεις. Η ερμηνευτική ήταν συμμετρική, ενώ η λεξιλογική επανήλθε στην παλαιότερη μορφή ετυμολογικής συγγένειας. Το αδίδακτο, από τον Λυσία, δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα σε μετάφραση και συντακτικό. Ζυγισμένο, χωρίς εξεζητημένες απαιτήσεις.

Ιστορία Προσανατολισμού — Απαιτητικό

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Κλιμάκωση δυσκολίας με στοιχεία πρωτοτυπίας. Τα Α1 και Α2 ήταν ομαλά, στο Β1 μια ελαφριά ασάφεια δεν επηρέαζε το αποτέλεσμα, ενώ το Β2 απαιτούσε λεπτομερή απομνημόνευση ποσοστών. Το Γ1 πρωτοεμφανίστηκε στις πανελλαδικές, και το Δ1 ζητούσε προσεκτικό συνδυασμό πηγής και βιβλίου. Δοκίμασε την ευελιξία των υποψηφίων.

Οικονομία (ΑΟΘ) — Απαιτητικό

Ευρεία κάλυψη της ύλης, με προσανατολισμό σε καλά διαβασμένους μαθητές. Οι φάσεις ύφεσης και ανόδου ήταν αναμενόμενες, η προσέγγιση του Κεφαλαίου 1 στο Γ διέφερε από άλλες χρονιές, ενώ το Δ —και κυρίως τα Δ3, Δ4— αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για όλους. Μέτρησε γνώση και αυτοσυγκράτηση μαζί.

Μαθηματικά Προσανατολισμού — Δύσκολο

Α και Β βατά για τον προετοιμασμένο, με το Β3 πάντως πιο σύνθετο από το σύνηθες. Στο Γ ξεχώρισε το Γ2 για την κομψή του λύση, ενώ το Γ3 ανέβασε τον πήχη με τα ολοκληρώματα. Το Δ κορυφώθηκε στα Δ3 και Δ4, που μόνο οι άριστα προετοιμασμένοι αντιμετώπιζαν πλήρως. Ήθελε στρατηγική και άνεση στα ολοκληρώματα.

Χημεία — Δύσκολο

Κλιμακούμενη δυσκολία και σχεδόν πλήρης κάλυψη της ύλης, αλλά με αλλαγμένη φιλοσοφία. Το Α κύλησε αναμενόμενα, όμως το Β ζητούσε προσοχή στις αιτιολογήσεις (Β3-Β5). Το Γ1 ήταν δυσκολότερο από άλλες χρονιές και το Δ είχε σημεία εμβάθυνσης. Πιο σύνθετο από το περσινό.

Πληροφορική — Πολύ δύσκολο

Τα πιο απαιτητικά θέματα της τελευταίας περιόδου. Στο Α, τα Σωστό-Λάθος προϋπέθεταν μελέτη σε βάθος, ενώ θεωρία και αντιστοίχιση ήταν πιο απλά. Το Β2 έκρυβε παγίδα στη μετατροπή, το Γ ήταν αυξημένης δυσκολίας και το Δ, αν και κλασικό, εκτενές. Δύσκολο και χρονικά πιεστικό.

Βιολογία Προσανατολισμού — Πολύ δύσκολο

Πιθανότατα το σκληρότερο γραπτό της χρονιάς. Δυνατά, διαβαθμισμένα θέματα με έξυπνες παγίδες. Α και Β προσεγγίσιμα, αλλά το Γ1 ξεχώρισε ως ιδιαίτερα δύσκολο (μεταβολική οδός, αυτοσωμικό και φυλοσύνδετο). Για πρώτη φορά σε εξετάσεις Ιουνίου, ξαναεμφανίστηκε σε θέμα Δ η ίδια δομική ανωμαλία (αναστροφή) με πέρσι. Από τα πιο σύνθετα γραπτά των τελευταίων ετών.

Η εξεταστική του 2026 αντάμειψε τη μεθοδικότητα. Φιλολογικά και Φυσική πρόσφεραν ασφαλές πάτημα, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές κρίθηκαν στα θετικά μαθήματα, όπου χρειάστηκε κριτική ικανότητα, στέρεη θεωρία και ψυχραιμία ως το τελευταίο ερώτημα.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και καλές επιλογές.