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Η διαδικασία υποβολής μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνεται αυστηρά την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς, ενώ για τεχνική υποστήριξη ή έκδοση κωδικών μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, το υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό δελτίο με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου θα υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξεταστικής διαδικασίας.

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Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, από τις 09:00 σήμερα Τρίτη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους είτε κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Λύκειο.

Το υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και τις επιπλέον ημερομηνίες λειτουργίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Τέλος, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν και θα αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.