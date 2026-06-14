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Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις μπαίνουν στην τελική τους φάση, με χιλιάδες υποψηφίους να συνεχίζουν στα Ειδικά Μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Την ίδια ώρα, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί περιμένουν την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, που θα ανοίξει τον δρόμο για το Μηχανογραφικό και, στη συνέχεια, για τις βάσεις εισαγωγής.

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Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κορμού των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και λίγο πριν πέσει η αυλαία και για τα ΕΠΑΛ, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στα Ειδικά Μαθήματα, αλλά και στις Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για όσους διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026, ενώ οι διαδικασίες για τα ΤΕΦΑΑ έχουν προγραμματιστεί από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου. Πρόκειται για το κομμάτι των Πανελλαδικών που αφορά υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, επειδή αυτά απαιτούνται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα.

Η αρχή γίνεται την Τρίτη 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά. Ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο την Τετάρτη 17 Ιουνίου και το Γραμμικό Σχέδιο την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Γερμανικά, ενώ το Σάββατο 20 Ιουνίου ακολουθεί η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σειρά έχει η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Για τα Αγγλικά και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης στις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες. Στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση διαρκεί έξι ώρες. Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η φωνητική ή οργανική εξέταση διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία η συνολική διάρκεια είναι τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

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Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνουν τις Πανελλαδικές και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας όπως Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Η ίδια ημέρα έχει και ευρύτερο σχολικό συμβολισμό: ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα Γυμνάσια, ενώ κλείνει η σχολική χρονιά για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία.

Η αναμονή των βαθμολογιών

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Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, που αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν και στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα, καθώς δίνουν την πρώτη σοβαρή εικόνα για το πώς μπορεί να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η διαδικασία αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε οι βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν έως το τέλος του μήνα.

Περίπου 100.000 υποψήφιοι για 68.788 θέσεις

Οι Πανελλαδικές του 2026 αφορούν περίπου 100.000 υποψηφίους, οι οποίοι διεκδικούν την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, αλλά και σε άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών μέσω του συστήματος των εξετάσεων.

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Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ έχει καθοριστεί στις 68.788 θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τις επιδόσεις στα γραπτά, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν η ζήτηση ανά σχολή, οι συντελεστές βαρύτητας, οι επιδόσεις ανά επιστημονικό πεδίο και φυσικά οι επιλογές στο Μηχανογραφικό.

Η μεγάλη εικόνα της εκπαίδευσης

Οι Πανελλαδικές δεν είναι μόνο μια εξεταστική διαδικασία. Είναι κάθε χρόνο ο καθρέφτης ενός ολόκληρου εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα στο οποίο κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί.

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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σχολικό έτος 2023-2024, στα νηπιαγωγεία ήταν εγγεγραμμένοι 167.969 μαθητές και στα δημοτικά 561.890 μαθητές. Δηλαδή, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καταγράφονται συνολικά πάνω από 729.000 παιδιά.

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Στα Γυμνάσια, οι μαθητές ανέρχονταν σε 325.062, ενώ στα Γενικά Λύκεια σε 236.368. Πρόκειται για την ηλικιακή ζώνη που βρίσκεται πιο κοντά στην πίεση των εξετάσεων, των επιλογών σπουδών και της μετάβασης προς την ενηλικίωση.

Την ίδια στιγμή, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: μείωση μαθητών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, αλλά αύξηση του διδακτικού προσωπικού σε αρκετές βαθμίδες. Στα δημοτικά, για παράδειγμα, οι εγγεγραμμένοι μαθητές μειώθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ στα νηπιαγωγεία η μείωση ήταν 3,1%. Στα Γυμνάσια η μείωση ήταν 1,8%, ενώ στα Λύκεια υπήρξε αύξηση 2,6%.

Στο επίπεδο του προσωπικού, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για το ανθρώπινο δυναμικό του υπουργείου Παιδείας δείχνουν περισσότερους από 134.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, αλλά και την τεράστια οργανωτική μηχανή των εξετάσεων.

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Οι Πανελλαδικές, άλλωστε, δεν είναι υπόθεση μόνο των υποψηφίων. Πίσω από κάθε εξεταστικό κέντρο υπάρχουν επιτροπές, επιτηρητές, βαθμολογητές, διευθυντές σχολείων, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνική υποστήριξη και ένα ολόκληρο δίκτυο που πρέπει να λειτουργήσει με απόλυτη ακρίβεια.