Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί σήμερα την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πραγματοποίηση περιορισμένων αλλαγών στο οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να διαγράψουν τμήματα ή σχολές από τις προτιμήσεις τους κατά το διάστημα 08:30 έως 14:00.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιτρέπει την προσθήκη νέων επιλογών ή την αλλαγή της σειράς προτίμησης στα ήδη υποβληθέντα δελτία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για την προβολή και την εκτύπωση των οριστικών επιλογών.

Οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας στις 23 ή 24 Ιουλίου για όλους τους υποψηφίους.

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Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα έχουν σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία τελευταία ευκαιρία να προχωρήσουν σε περιορισμένες αλλαγές στο οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο τους, καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ενεργοποιήσει εκ νέου την ηλεκτρονική πλατφόρμα για λίγες ώρες.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από τις 08:30 έως τις 14:00 και θα επιτρέπει αποκλειστικά τη διαγραφή σχολών ή τμημάτων που οι υποψήφιοι δεν επιθυμούν πλέον να περιλαμβάνονται στις προτιμήσεις τους.

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Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

επιτρέπεται μόνο η αφαίρεση σχολών ή τμημάτων από το ήδη υποβλημένο μηχανογραφικό,

δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέων επιλογών,

δεν μπορεί να τροποποιηθεί η σειρά προτίμησης,

δεν επιτρέπεται καμία άλλη αλλαγή στο δελτίο.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται ώστε όσοι έχουν αναθεωρήσει την άποψή τους για ορισμένα τμήματα να τα αφαιρέσουν, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο να εισαχθούν σε σχολή που τελικά δεν επιθυμούν να φοιτήσουν.

Τι συμβαίνει μετά τις 14:00

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει προσβάσιμη μόνο για ενημερωτική χρήση. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους, να το αποθηκεύσουν ή να το εκτυπώσουν για το προσωπικό τους αρχείο.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας θα ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων όλων των υποψηφίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατανομή στις σχολές και να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα αποτελέσματα αναμένονται στις 23 ή 24 Ιουλίου.

Τι ισχύει για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Για το Παράλληλο Μηχανογραφικό δεν προβλέπεται καμία διαδικασία διορθώσεων μετά την ολοκλήρωση της υποβολής. Αυτό σημαίνει ότι όσοι το έχουν ήδη καταθέσει δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία αλλαγή, είτε αφορά προσθήκη ή διαγραφή τμημάτων είτε αλλαγή στη σειρά προτίμησης.

Χρήσιμες επισημάνσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαγραφή, καθώς η διαδικασία είναι οριστική και οι αφαιρεθείσες σχολές δεν μπορούν να επανέλθουν μετά τη λήξη της προθεσμίας. Παράλληλα, συνιστάται να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό τους, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους αντίγραφο των οριστικών προτιμήσεών τους.