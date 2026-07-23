Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για στοχευμένες μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο, αποφεύγοντας τις ακραίες ανατροπές στη φετινή διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες οφείλουν να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικών εγγραφών στα πανεπιστήμια και να ενημερωθούν για τις μετεγγραφές.

Όσοι δεν πέτυχαν τον στόχο τους μπορούν να εξετάσουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές, όπως οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή η επανάληψη των εξετάσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανακοινώθηκαν πριν λίγα λεπτά οι βάσεις 2026 για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας https://results.it.minedu.gov.gr.

Advertisement

Advertisement

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.

Τι δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις

Μέχρι και την παραμονή της ανακοίνωσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναλυτές συμφωνούσαν ότι η φετινή εικόνα δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ακραίες ανατροπές αλλά από στοχευμένες μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο.



Ειδικότερα, οι κυριότερες τάσεις που έχουν καταγραφεί είναι οι εξής:



-Ιατρικές Σχολές: μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες σχολές.

-Πολυτεχνικές: ανοδικές τάσεις σε αρκετά δημοφιλή τμήματα, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με νέες τεχνολογίες.



-Νομικές: περιορισμένες μεταβολές, με πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής.



-Τμήματα Ψυχολογίας: σε αρκετές περιπτώσεις αναμένονταν χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι.



-Περιφερειακά τμήματα: αναμένεται να παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων.



Γιατί είναι τόσο δύσκολο να προβλέψει κανείς τις βάσεις; Παρότι κάθε χρόνο δημοσιεύονται δεκάδες εκτιμήσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι βάσεις δεν εξαρτώνται μόνο από τη δυσκολία των θεμάτων ή τις βαθμολογίες αλλά στη διαμόρφωσή τους συνυπολογίζονται οι επιδόσεις όλων των υποψηφίων, ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα, οι προτιμήσεις που αποτυπώθηκαν στα μηχανογραφικά δελτία αλλά και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Γι’ αυτό. ακόμη και μια μικρή αλλαγή στις επιλογές των υποψηφίων μπορεί να οδηγήσει σε αισθητές μεταβολές σε ορισμένα τμήματα.



Τι να κάνετε μόλις δείτε το αποτέλεσμα

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας συνιστούν στους υποψηφίους να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις. Αμέσως μετά την ανακοίνωση επιβεβαιώστε ότι βλέπετε σωστά το τμήμα επιτυχίας, αποθηκεύστε ή εκτυπώστε το αποτέλεσμα, κρατήστε τους προσωπικούς σας κωδικούς, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου για τις επόμενες ανακοινώσεις και – αν έχετε εισαχθεί σε πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο κατοικίας σας – μην προχωρήσετε άμεσα σε δεσμεύσεις για ενοικίαση κατοικίας πριν ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα εγγραφών και οι δυνατότητες μετεγγραφής.



Η επόμενη ημέρα

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, θα ακολουθήσουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια, ενώ στη συνέχεια, το φθινόπωρο, θα ανοίξει η διαδικασία για τις αιτήσεις μετεγγραφών, που αφορά χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Παράλληλα, πολλές οικογένειες ξεκινούν ήδη την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, ιδιαίτερα σε πόλεις με αυξημένη ζήτηση, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα, όπου η εξεύρεση οικονομικής στέγης αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους νέους φοιτητές.



Για όσους δεν πετύχουν τον στόχο τους, οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές.



Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), η επανάληψη των Πανελλαδικών ή άλλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές, αποτελούν εναλλακτικές, που αξιοποιούνται κάθε χρόνο από σημαντικό αριθμό νέων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει να έχουν κατά νου, ότι η επαγγελματική και προσωπική πορεία δεν καθορίζοται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής διαδικασίας.



Σημειώνεται, ότι η φετινή διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα σε σχέση με αρκετές προηγούμενες χρονιές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους νέους φοιτητές να οργανώσουν τη μετακίνησή τους, την αναζήτηση κατοικίας και τις εγγραφές τους.