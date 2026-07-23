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Μια ακόμη χρονιά υψηλών επιδόσεων καταγράφει το 7ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου σημείωσαν ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η μεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων κατάφερε να εξασφαλίσει την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με το ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία του σχολείου στις εξετάσεις των τελευταίων ετών.

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Οι απόφοιτοι του 7ου ΓΕΛ Ιωαννίνων πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης, μεταξύ άλλων σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Νομικές Σχολές, Τμήματα Πληροφορικής, Ψυχολογίας και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε πολλά ακόμη τμήματα που αποτέλεσαν προσωπικούς στόχους για κάθε υποψήφιο.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, για την προσπάθεια και την επιμονή που επέδειξαν.