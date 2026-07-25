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Η 45χρονη Χρύσα Νικολακάκη εισήχθη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας προετοιμαστεί στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.

Η κόρη της, Ευρύκλεια, πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο εδρεύει στο Διδυμότειχο.

Η επιτυχία της μητέρας επετεύχθη παρά τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και την απουσία φροντιστηριακής υποστήριξης κατά την προετοιμασία της.

Η Χρύσα Νικολακάκη δηλώνει πως η προσπάθειά της αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για όσους επιθυμούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους σε οποιαδήποτε ηλικία.

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Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και μια ξεχωριστή ιστορία από τα Χανιά της Κρήτης ήρθε να αποδείξει ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Μητέρα και κόρη πέτυχαν μαζί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αποτελώντας παράδειγμα επιμονής, αλληλοστήριξης και οικογενειακής δύναμης.

Η 45χρονη Χρύσα Νικολακάκη, μητέρα τριών παιδιών και απόφοιτη του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων, κατάφερε να εισαχθεί στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, την ίδια χρονιά που η κόρη της, Ευρύκλεια, πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Διδυμότειχο.

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Όπως δήλωσε στο zarpanews.gr, η ίδια στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όσους διστάζουν να κυνηγήσουν τους στόχους τους: «Ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή να κυνηγήσεις τα όνειρά σου».

Μητέρα και κόρη προετοιμάζονταν μαζί για τις Πανελλαδικές, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας η μία την άλλη σε όλη τη διάρκεια της απαιτητικής προσπάθειας. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του συζύγου της, Δημήτρη, ο οποίος παρακολουθούσε μαζί της τα βραδινά μαθήματα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr

Η Χρύσα Νικολακάκη διαθέτει ήδη πτυχίο Λογιστικής, ενώ μαζί με τον σύζυγό της μεγαλώνουν ακόμη δύο παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο. Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr, η απόφαση να επιστρέψει στα θρανία ενισχύθηκε από τον σύζυγό της αλλά και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι παρείχαν διαρκή υποστήριξη και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.

Παρά τις οικογενειακές υποχρεώσεις και χωρίς τη βοήθεια φροντιστηρίου, κατάφερε να συγκεντρώσει 17,5 στα Μαθηματικά. «Όταν έχεις τρία παιδιά, άλλοι έχουν προτεραιότητα…», είπε χαρακτηριστικά.

Αρχικός της στόχος ήταν η Αρχιτεκτονική του Πολυτεχνείου Κρήτης, ωστόσο δεν τα κατάφερε λόγω της επίδοσής της στο Γραμμικό Σχέδιο. Παρ’ όλα αυτά, δεν απογοητεύτηκε.

«Δεν ήθελα και δεν μπορούσα να φύγω από τα Χανιά. Σημασία δεν έχει ο τόπος σπουδών. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που πραγματικά θες, να σπουδάσεις κάτι που σου αρέσει και να υπάρχει καλό κλίμα. Να ταιριάξεις με περιβάλλον, με φίλους, καθηγητές. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων. Το κλίμα ήταν φοβερό! Οι καθηγητές δεν ήταν μόνο δάσκαλοι αλλά φίλοι μας!», ανέφερε.

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Μιλώντας για τις δυσκολίες της διαδρομής, υπογράμμισε: «Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πιέζεσαι, αγχώνεσαι, ζορίζεσαι… Αλλά εάν θέλεις κάτι πραγματικά, να μην μετανιώσεις ότι δεν προσπάθησες. Ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή…».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στο παράδειγμα που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους. «Τα παιδιά παραδειγματίζονται από εσένα. Το μήνυμα που περνάς στα παιδιά σου είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η μεγάλη μου κόρη, πολλές φορές, έπαιρνε κουράγιο βλέποντάς με να διαβάζω και να προσπαθώ…», είπε.

Πλέον, η προτεραιότητά της είναι να βοηθήσει την κόρη της να εγκατασταθεί στη νέα της σχολή και στη συνέχεια να ξεκινήσει και η ίδια το νέο κεφάλαιο των σπουδών της στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Όπως σημείωσε: «Πρώτα να τακτοποιηθεί η κόρη μου στη σχολή της στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και μετά εγώ… να γνωρίσω τα μαθήματα της σχολής του Πολυτεχνείου, τους καθηγητές… Τουλάχιστον να το προσπαθήσω».

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