Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 αναδεικνύουν τη σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων των υποψηφίων προς τμήματα τεχνολογίας, πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Τα Πολυτεχνεία κατέγραψαν σημαντική άνοδο, με την Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να συγκεντρώνει την υψηλότερη βάση εισαγωγής πανελλαδικά.

Οι Ιατρικές σχολές διατήρησαν τη δυναμική τους, ενώ οι Νομικές σχολές παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις παραμένοντας σταθερές στα περσινά επίπεδα.

Αντίθετα, πολλά περιφερειακά τμήματα και σχολές ανθρωπιστικών ή παιδαγωγικών σπουδών κατέγραψαν σημαντική πτώση στις βάσεις εισαγωγής τους.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν πλέον τις σπουδές τους με κύριο κριτήριο τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

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Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 επιβεβαίωσαν μια βαθιά αλλαγή στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Η εποχή όπου οι παραδοσιακές σχολές μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον φαίνεται να δίνει τη θέση της σε τμήματα που συνδέονται άμεσα με τις τεχνολογίες του μέλλοντος, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πληροφορική και την υψηλή εξειδίκευση των μηχανικών.

Οι μεγαλύτεροι «πρωταγωνιστές» ήταν τα Πολυτεχνεία. Η Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρέμεινε η σχολή με την υψηλότερη βάση της χώρας, αγγίζοντας τα 20.995 μόρια, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους και Μηχανικούς Υπολογιστών, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε περιφερειακά ιδρύματα.

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη

Τα τμήματα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Υπολογιστών, την Πληροφορική και την ανάλυση δεδομένων προσέλκυσαν φέτος ακόμη περισσότερους αριστούχους. Η διεθνής ζήτηση για ειδικούς στην AI, η συνεχής ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές επαγγελματικές απολαβές φαίνεται ότι επηρεάζουν πλέον καθοριστικά τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, οι Ιατρικές διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, με την Ιατρική Αθηνών να ανεβαίνει στα 18.900 μόρια και την Ιατρική Θεσσαλονίκης στα 18.750, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ανάμεσα στις πλέον περιζήτητες σχολές της χώρας. Οι Νομικές κινήθηκαν σχεδόν στα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές μόνο διακυμάνσεις.

Οι χαμένοι των φετινών βάσεων

Στον αντίποδα, αρκετά περιφερειακά τμήματα αλλά και σχολές ανθρωπιστικών σπουδών, παιδαγωγικών και ορισμένων καλλιτεχνικών αντικειμένων κατέγραψαν σημαντικές απώλειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι βάσεις υποχώρησαν ακόμη και πάνω από 1.000 μόρια, γεγονός που αποτυπώνει τη μετατόπιση των προτιμήσεων προς γνωστικά αντικείμενα με πιο άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η νέα πραγματικότητα

Το μήνυμα των φετινών βάσεων είναι σαφές. Οι υποψήφιοι δεν επιλέγουν πλέον μόνο με κριτήριο το κύρος μιας σχολής, αλλά κυρίως τις προοπτικές απασχόλησης και τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η ανάλυση δεδομένων και οι σύγχρονες εφαρμογές της μηχανικής διαμορφώνουν ήδη τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη, ενώ όλα δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για αντίστοιχα τμήματα θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλάζοντας ακόμη περισσότερο το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.