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Στη φυλακή οδηγήθηκε η Τουρκάλα influencer Φάτμα Σοϊντάς, η οποία είχε γίνει γνωστή στα social media μέσα από τις αναρτήσεις της, στις οποίες εμφανιζόταν φορώντας μουσουλμανική μαντήλα.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ποινική δίωξη της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας για περιεχόμενο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok και το Instagram. Η Σοϊντάς αντιμετωπίζει κατηγορίες για «δημοσίευση άσεμνου υλικού» και «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών».

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Η δημιουργός περιεχομένου, η οποία χρησιμοποιεί στα social media το όνομα «ffatmaass_», εντοπίστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της.

Παράλληλα, το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας διέταξε τον αποκλεισμό της πρόσβασης στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν το περιεχόμενο των αναρτήσεών της εμπίπτει στο άρθρο 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Στην ανακοίνωσή της, η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται «ενδελεχώς»:

«Λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενο που κοινοποίησε η χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φατμά Σοϊντάς με το όνομα χρήστη «ffatmaass_» στους λογαριασμούς της στο TikTok και το Instagram συνιστά το έγκλημα της “Δημόσιας Προσβολής των Θρησκευτικών Αξιών που Υιοθετούνται από ένα τμήμα του κοινού”, όπως ορίζεται στο Άρθρο 216/3 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, η Γενική Εισαγγελία μας έχει ξεκινήσει έρευνα».

Το επίμαχο περιεχόμενο και η εκδοχή της influencer

Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει επισήμως ποιο ακριβώς οπτικοακουστικό υλικό αποτέλεσε την αφορμή για την έρευνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο βρίσκονται φωτογραφίες στις οποίες η influencer εμφανίζεται να φιλά έναν άλλο influencer, καθώς και ένα στιγμιότυπο στο οποίο φαίνονται ακάλυπτα τα πόδια της.

Η ίδια, πριν από τη σύλληψή της, είχε υποστηρίξει ότι οι εικόνες που προκάλεσαν τις αντιδράσεις ήταν «σκηνοθετημένες» και είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να την παρουσιάζει με νυχτικό, το οποίο αφήνει ακάλυπτο ένα μικρό μέρος των ποδιών της. Η Σοϊντάς έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο «ψεύτικο».

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Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η Φάτμα είχε αναφερθεί σε περιεχόμενο που είχε δημοσιευτεί για την ίδια και, όπως υποστήριζε, είχε δημιουργηθεί με AI.

Η παρέμβαση συμβούλου του Ερντογάν

Την απόφαση των Αρχών να προχωρήσουν στη σύλληψη της influencer και στον αποκλεισμό των λογαριασμών της σχολίασε θετικά ο Οκτάι Σαράλ, σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας.

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Επικρίνοντας όσους, όπως υποστήριξε, προσβάλλουν το θρησκευτικό συναίσθημα, δήλωσε:

«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της τουρκικής Δικαιοσύνης, ενώ η Φάτμα Σοϊντάς παραμένει προφυλακισμένη αναμένοντας τις επόμενες εξελίξεις.

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