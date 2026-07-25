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Οι φετινές βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτυπώνουν μια σημαντική αλλαγή στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Οι Πολυτεχνικές Σχολές, τα τμήματα Πληροφορικής και οι στρατιωτικές σχολές συγκέντρωσαν αυξημένο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας ότι οι νέοι επιλέγουν ολοένα και περισσότερο σπουδές που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική ασφάλεια.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των στρατιωτικών σχολών. Η δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων και από το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο διεύρυνε σημαντικά τη δεξαμενή των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι βάσεις και, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, να καλυφθούν όλες οι θέσεις σε βασικές σχολές, όπως η Σχολή Ευελπίδων.

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Παράλληλα, οι σχολές Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και άλλων πολυτεχνικών ειδικοτήτων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των ψηφιακών τεχνολογιών, της ενέργειας και της κυβερνοασφάλειας οδηγεί ολοένα περισσότερους μαθητές να επενδύουν σε αντικείμενα που θεωρούνται «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας των επόμενων δεκαετιών.

Στις παραδοσιακά δημοφιλείς επιλογές εξακολουθούν να κυριαρχούν οι Ιατρικές και οι Νομικές Σχολές, αλλά και τα τμήματα Ψυχολογίας. Η Ιατρική του ΕΚΠΑ παρέμεινε πρώτη στις προτιμήσεις των υποψηφίων, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα επαγγέλματα εξακολουθούν να διατηρούν την αίγλη και το κύρος τους.

Στον αντίποδα, μειωμένη ζήτηση καταγράφηκε σε αρκετές παιδαγωγικές, φιλολογικές, μαθηματικές και φυσικές σχολές, ενώ για ακόμη μία χρονιά η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής άφησε χιλιάδες θέσεις κενές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από τις 62.731 διαθέσιμες θέσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ έμειναν αδιάθετες 9.747, ποσοστό 15,54%, αν και μικρότερο σε σχέση με πέρυσι.

Το μήνυμα των φετινών Πανελλαδικών είναι σαφές: οι νέοι επιλέγουν πλέον σπουδές που προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης, σταθερότητα και υψηλή εξειδίκευση. Η αγορά εργασίας φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο από ποτέ τις εκπαιδευτικές επιλογές της νέας γενιάς, διαμορφώνοντας έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη για τα ελληνικά πανεπιστήμια.