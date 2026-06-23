Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχουν προθεσμία έως την Τρίτη 23 Ιουνίου για να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους στην ειδική πλατφόρμα.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι μαθητές θα λάβουν με γραπτό μήνυμα τις αναλυτικές βαθμολογίες τους και την ενημέρωση για την εισαγωγή τους σε σχολές.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η χρήση του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού με μοναδικό κωδικό μιας χρήσης.

Η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω μηνυμάτων λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς οι βαθμολογίες θα είναι διαθέσιμες και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, οι έντυποι κατάλογοι με τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αναρτηθούν κανονικά σε όλα τα Λύκεια της χώρας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

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Μέχρι και σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν τη βαθμολογία τους μέσω SMS αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr παραμένει διαθέσιμη για λίγες ακόμη ώρες. Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων τους στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενημερωτικό SMS από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναλυτικές βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και, σε επόμενο χρόνο, τη σχολή ή το τμήμα όπου εισάγονται.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Για την πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία από τις Πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του οκταψήφιου Κωδικού Υποψηφίου, καθώς και των αρχικών γραμμάτων από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο. Τα γράμματα αυτά πρέπει να πληκτρολογηθούν αποκλειστικά με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Φυσικά, απαιτείται και η ορθή εισαγωγή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου.

Αμέσως μετά, παρέχεται η επιλογή επιβεβαίωσης του αριθμού ή διόρθωσής του σε περίπτωση λάθους. Για να κλειδώσει οριστικά η εγγραφή στην υπηρεσία, το σύστημα αποστέλλει στο δηλωθέν κινητό έναν μοναδικό κωδικό μιας χρήσης (OTP), τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να εισαγάγει στο σχετικό πεδίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο λειτουργεί από το 2021. Έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), φορέα που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η υλοποίησή του έγινε σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού τομέα.

Η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω SMS παρέχεται συμπληρωματικά και δεν καταργεί τους παραδοσιακούς τρόπους. Άπαντες οι εξεταζόμενοι έχουν την εναλλακτική να ελέγξουν τις βαθμολογίες τους μέσω της επίσημης εφαρμογής του υπουργείου στο results.it.minedu.gov.gr.

Εκεί, η είσοδος επιτυγχάνεται ξανά με τον οκταψήφιο κωδικό και τα κεφαλαία αρχικά γράμματα των ονομαστικών στοιχείων.

Τέλος, οι έντυποι κατάλογοι με τους βαθμούς θα αναρτηθούν κανονικά, όπως κάθε χρόνο, στα κατά τόπους Λύκεια της χώρας.