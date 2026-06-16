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Από σήμερα ενεργοποιείται από τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα.

Η υπηρεσία αφορά όλους τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τις βαθμολογίες τους στο σύνολο των μαθημάτων, καθώς και τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

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Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 23 Ιουνίου, ενώ η είσοδος γίνεται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τον αριθμό κινητού τους, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία μέσω κωδικού μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στο τηλέφωνό τους.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.