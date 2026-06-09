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Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 ολοκληρώθηκαν για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού να κλείνουν τον κύκλο της φετινής διαδικασίας. Περίπου 100.000 μαθητές συνολικά διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, σε μια χρονιά όπου το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στη βαθμολόγηση και την τελική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα δείχνουν ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε γενικά ισορροπημένο επίπεδο, χωρίς ακραίες εκπλήξεις, με έμφαση κυρίως στην κατανόηση και την κριτική σκέψη και λιγότερο στην αποστήθιση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται σε όλα τα βασικά επιστημονικά πεδία, όπου οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι αναμένεται να ανταμειφθούν, ενώ οι υψηλότερες βαθμολογίες ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με άλλες χρονιές.

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Στα θεωρητικά μαθήματα, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα και η Ιστορία, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν από σαφήνεια και ισορροπία, με δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματολογίας και ανάλυσης πηγών. Στα μαθήματα κατεύθυνσης, όπως τα Αρχαία και τα Λατινικά, η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως σε επιμέρους σημεία που λειτουργούν διαχωριστικά για τους πολύ υψηλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Στις θετικές επιστήμες, τα Μαθηματικά και η Φυσική κρίθηκαν απαιτητικά ως προς τη διαχείριση χρόνου και τη συνδυαστική σκέψη, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τον αριθμό των αριστούχων. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Βιολογία και τη Χημεία, όπου τα θέματα απαιτούσαν βαθιά κατανόηση της ύλης και όχι απλή αναπαραγωγή γνώσεων.

Στο πεδίο της Οικονομίας και της Πληροφορικής, παρατηρείται διαφοροποίηση, με την Οικονομία να χαρακτηρίζεται πιο προβλέψιμη και βατή, ενώ η Πληροφορική εμφανίζεται πιο απαιτητική, επηρεάζοντας τις επιδόσεις ενός μέρους των υποψηφίων.

Σε γενικές γραμμές, η φετινή εικόνα δεν δείχνει έντονες ανατροπές, αλλά μια πιο «συμπιεσμένη» κατανομή βαθμολογιών, με λιγότερα άκρα και μεγαλύτερη έμφαση στη μέση και υψηλή κλίμακα επιδόσεων. Οι τελικές επιπτώσεις στις βάσεις εισαγωγής θα ξεκαθαρίσουν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το καλοκαίρι.