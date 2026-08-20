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Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε θεματικές ξεναγήσεις στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου, καθώς και σε ιστορικό περίπατο γύρω από το κτίριο.

Οι περισσότερες ξεναγήσεις απαιτούν προηγούμενη ηλεκτρονική κράτηση θέσης μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Μουσείου, ενώ όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

Το Μουσείο θα παραμείνει επισκέψιμο έως τις 23:00, με την τελευταία είσοδο για το κοινό να έχει οριστεί στις 22:30.

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Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) υποδέχεται την πανσέληνο του Αυγούστου, την Παρασκευή 28/8, με ελεύθερη είσοδο μετά τις 19:00 και με θεματικές ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του. Μοναδικά εκθέματα από τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εντάσσονται σε διαδρομές στις αίθουσες του ΕΑΜ, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ένας ξεχωριστός περίπατος γύρω από το εμβληματικό κτίριο του Μουσείου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΕΑΜ για τις δράσεις, ανακαλύπτουμε έναν κόσμο μακρινό, διασχίζοντας την εύφορη κοιλάδα του Νείλου, μέσα από τη μόνιμη συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Μουσείου. Περιηγούμαστε στα ανάκτορα του μυκηναϊκού βασιλείου του Νέστορα και ακολουθούμε το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας για να συναντήσουμε πολυποίκιλες και διαφορετικές κουλτούρες. Καταλήγουμε στο κέντρο της σημερινής Αθήνας και ερχόμαστε σε επαφή με την ιστορία του κτιρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι.

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Αναλυτικά οι δράσεις

«Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται»: Περιήγηση στην περιοδική έκθεση από τον Δρ. Κωνσταντίνο Νικολέντζο, προϊστάμενο της διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ώρες έναρξης: 19:00* & 20.00. Διάρκεια: 50′ η καθεμία. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά περιήγηση: 25 άτομα.

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η περιήγηση πραγματοποιείται δύο φορές. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο περιηγήσεις. Δωρεάν συμμετοχή για την περιήγηση στις 20:00 με ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ, από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 12.00. Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου.

* Η περιήγηση στις 19.00 είχε προγραμματιστεί νωρίτερα και οι θέσεις έχουν καλυφθεί λόγω παλαιότερης δημοσίευσης της δράσης.

«Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης»: Περιήγηση από τον Δρ. Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, αρχαιολόγο του τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. Ώρα έναρξης: 19:30. Διάρκεια: περίπου δύο ώρες. Τόπος: περιμετρικά του μουσείου. Σημείο συνάντησης: στα σκαλιά του ΕΑΜ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων). Δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση θέσης.

Σημαντικό: Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορούν άνετα παπούτσια για περπάτημα και να φέρουν προσωπικό παγούρι ή μπουκάλι νερό.

«Οι μούμιες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου»: Ξενάγηση στη Συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων από την Αργυρώ Γρηγοράκη, επιμελήτρια του τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων. Ώρα έναρξης: 20:00. Διάρκεια: περίπου μία ώρα. Αίθουσες: 40 – 41, ισόγειο.

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. Δωρεάν συμμετοχή με ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 12.00. Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΑΜ.

«Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία»: Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση φωτογραφίας από την Δρ. Ευρυδίκη Λέκα, αρχαιολόγο του Τμήματος Επικοινωνίας. Ώρες έναρξης: 20:00 & 20:30. Διάρκεια: περίπου μισή ώρα. Αίθουσα: 12, ισόγειο. Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 15 άτομα. Η ξενάγηση πραγματοποιείται δύο φορές. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο ξεναγήσεις. Δωρεάν συμμετοχή με ηλεκτρονική κράτηση θέσης για την ξενάγηση στις 20:00 εδώ και για την ξενάγηση στις 20:30 εδώ από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 12.00. Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου.

Σημειώνεται ότι όλες οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά χωρίς διερμηνεία σε άλλες γλώσσες και απευθύνονται σε ενήλικες. Παράλληλα, η είσοδος στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του μουσείου θα είναι ελεύθερη την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 μετά τις 19:00. Ώρα τελευταίας εισόδου επισκεπτών: 22:30. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι επισκέψιμοι έως τις 23.00.