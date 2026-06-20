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Η πανσέληνος του Ιουνίου πλησιάζει και θα κορυφωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου, στις 02:56 ώρα Ελλάδας. Εκείνη τη στιγμή, η πλευρά της Σελήνης που είναι ορατή από τη Γη θα φωτίζεται πλήρως από τον Ήλιο, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

Παρά την ονομασία της, η συγκεκριμένη πανσέληνος δεν αποκτά ροζ ή κόκκινο χρώμα. Το όνομά της προέρχεται από τις παραδόσεις ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, όπως οι Αλγκόνκιν και οι Λακότα, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους σεληνιακούς κύκλους ως οδηγό για τις αγροτικές τους δραστηριότητες.

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Η πανσέληνος του Ιουνίου σηματοδοτούσε την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας και συνδεόταν με την αφθονία της φύσης και την έναρξη μιας ιδιαίτερα παραγωγικής εποχής.

Το χρώμα της Σελήνης και οι εναλλακτικές ονομασίες

Αν και η Σελήνη δεν αλλάζει πραγματικά χρώμα, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί ή ελαφρώς κοκκινωπή. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάθλαση και τη σκέδαση του φωτός μέσα από τα χαμηλότερα και πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας.

Σε διάφορες περιοχές του κόσμου η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες, όπως «Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού», «Ζεστό Φεγγάρι» και «Φεγγάρι του Υδρόμελου».

Ένα ακόμη πιο ξεχωριστό θέαμα προσφέρει η σπάνια σύμπτωση της πανσελήνου του Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο, γεγονός που συμβαίνει περίπου κάθε είκοσι χρόνια. Τότε, το λαμπρό φεγγάρι συνοδεύει τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα στον καλοκαιρινό ουρανό.