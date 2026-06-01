Το «μπλε φεγγάρι» πάνω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο/REUTERS/Louiza Vradi

Ο Μάιος αποχαιρέτησε τον ουρανό με ένα εντυπωσιακό «μπλε φεγγάρι», καθώς η πανσέληνος της Κυριακής 31 Μαίου χάρισε μοναδικές εικόνες και ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, το φεγγάρι δεν αποκτά μπλε χρώμα. Ο όρος «μπλε φεγγάρι» χρησιμοποιείται στην αστρονομία για να περιγράψει τη δεύτερη πανσέληνο που εμφανίζεται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο πανσελήνους είναι κατά μέσο όρο 29,53 ημέρες, ενώ οι μήνες διαρκούν 30 ή 31 ημέρες, είναι μαθηματικά αναμενόμενο κάθε δύο έως τρία χρόνια να καταγράφονται δύο πανσέληνοι στον ίδιο μήνα, μία στις πρώτες και μία στις τελευταίες ημέρες του.

Αυτό ακριβώς συνέβη και φέτος, γεγονός που κάνει το φαινόμενο ακόμη πιο ιδιαίτερο.

Πέρα όμως από την επιστημονική του εξήγηση, το θέαμα της συγκεκριμένης πανσελήνου ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Το φεγγάρι ανέτειλε επιβλητικά πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας μαγευτικές εικόνες στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

REUTERS/Ognen Teofilovski – Βόρεια Μακεδονία

REUTERS/Esa Alexander – Κέιπ Τάουν

REUTERS/Darrin Zammit Lupi – Μάλτα

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinisssi – Ναύπλιο

Η φωτογράφος του Κέντρου Ερευνών Πτήσεων Άρμστρονγκ της NASA, Λόρεν Χιούζ, φωτογραφίζει το μπλε φεγγάρι από την Εθνική Προστατευόμενη Περιοχή Trona Pinnacles Desert της Καλιφόρνιας.