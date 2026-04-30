Ο φετινός Μάιος παρουσιάζει ένα μικρό ασυνήθιστο χαρακτηριστικό, καθώς περιλαμβάνει δύο πανσελήνους. Η πρώτη πραγματοποιείται την 1η Μαΐου και είναι γνωστή ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών».

Η δεύτερη λαμβάνει χώρα στις 31 Μαΐου. Η ύπαρξη δύο πανσελήνων μέσα στον ίδιο μήνα είναι το φαινόμενο που αποκαλείται «Blue Moon». Αλλά στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι μυστηριώδες σε αυτό το γεγονός. Ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, γεγονός που επιτρέπει κατά διαστήματα την εμφάνιση δύο πανσελήνων στο ίδιο ημερολογιακό διάστημα.

Πρόκειται απλώς για θέμα χρονικού συγχρονισμού και όχι για κάποιο σπάνιο ή εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο. Συγκεκριμένα, η πανσέληνος της 1ης Μαΐου 2026 φτάνει στο αποκορύφωμά της στις 19:23 (ώρα Ελλάδας). Την ίδια μέρα, στην Αθήνα, η Σελήνη ανατέλλει περίπου στις 20:09 και δύει το επόμενο πρωί γύρω στις 06:31.

Η δεύτερη πανσέληνος, στις 31 Μαΐου 2026, κορυφώνεται στις 06:45 (ώρα Ελλάδας). Το ίδιο βράδυ, η Σελήνη ανατέλλει περίπου στις 20:36 και δύει το πρωί της 1ης Ιουνίου γύρω στις 06:10.

Το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» της 1ης Μαΐου δεν είναι κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες πανσελήνους, αλλά απλώς συμπίπτει με την περίοδο της ανοιξιάτικης ανθοφορίας. Η ονομασία του προέρχεται από παλιές παραδόσεις και δεν επηρεάζει την εμφάνιση της Σελήνης, η οποία θα φαίνεται όπως πάντα: πλήρης και φωτεινή, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, η δεύτερη πανσέληνος ονομάζεται «Blue Moon» αποκλειστικά για ημερολογιακούς λόγους. Το φεγγάρι δεν αποκτά μπλε χρώμα ούτε παρουσιάζει κάποια οπτική διαφοροποίηση.

Όποιος την παρατηρήσει χωρίς να γνωρίζει τη συγκυρία, δεν θα μπορέσει να διακρίνει ότι πρόκειται για δεύτερη πανσέληνο του ίδιου μήνα.

Στην Ελλάδα, και στις δύο αυτές ημερομηνίες, η Σελήνη θα είναι ορατή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες και τα επίπεδα φωτορύπανσης το επιτρέπουν.