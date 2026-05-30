Η Σελήνη ετοιμάζεται για μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της χρονιάς. Την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 κορυφώνεται η λεγόμενη «Μπλε Σελήνη», ένα φαινόμενο που, παρά το όνομά του, δεν σημαίνει ότι το φεγγάρι θα αποκτήσει γαλάζια απόχρωση. Η ονομασία αφορά το ημερολόγιο και όχι το χρώμα: πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα.

Η πανσέληνος του Μαΐου είχε ήδη κάνει την πρώτη εμφάνισή της την 1η Μαΐου, γνωστή παραδοσιακά ως Flower Moon, δηλαδή «Πανσέληνος των Λουλουδιών». Η δεύτερη, στις 31 Μαΐου, είναι αυτή που χαρακτηρίζεται ως Μπλε Σελήνη, ένα επιπλέον φεγγάρι μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες.

Στην Ελλάδα, η κορύφωση της πανσελήνου σημειώνεται το πρωί της Κυριακής, στις 11:45 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό σκηνικό για παρατήρηση θα είναι το βράδυ της ίδιας ημέρας, όταν η Σελήνη θα ανατείλει μετά τη δύση του Ήλιου και θα διασχίσει τον νυχτερινό ουρανό.

Για την Αθήνα, η Μπλε Σελήνη θα ανατείλει στις 21:14 της Κυριακής 31 Μαΐου και θα δύσει στις 05:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, θα είναι ορατή σχεδόν όλη τη νύχτα. Σε άλλες περιοχές της χώρας οι ώρες μετακινούνται ελαφρώς: στη δυτική Ελλάδα, για παράδειγμα, η ανατολή της Σελήνης θα έρθει λίγα λεπτά αργότερα.

Η φετινή Μπλε Σελήνη έχει και μία ακόμη ιδιαιτερότητα: είναι μικροσελήνη. Αυτό συμβαίνει όταν η πανσέληνος συμπίπτει με περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο, δηλαδή στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς της από τη Γη. Έτσι, μπορεί να φαίνεται λίγο μικρότερη και λιγότερο φωτεινή σε σχέση με μια υπερπανσέληνο, αν και η διαφορά δύσκολα γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Ο όρος «Μπλε Σελήνη» έχει δύο χρήσεις. Η πιο διαδεδομένη σήμερα περιγράφει τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα. Υπάρχει όμως και ο παλαιότερος, εποχικός ορισμός, σύμφωνα με τον οποίο Μπλε Σελήνη είναι η τρίτη πανσέληνος σε μια εποχή που έχει τέσσερις πανσελήνους αντί για τρεις.

Το φεγγάρι, πάντως, δεν θα γίνει μπλε. Μια πραγματικά γαλάζια απόχρωση μπορεί να προκύψει μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως μετά από μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις ή πυρκαγιές, όταν σωματίδια στην ατμόσφαιρα διασκορπίζουν το φως με τέτοιο τρόπο ώστε η Σελήνη να δείχνει μπλε ή γαλαζοπράσινη.

Τα παραδοσιακά ονόματα των πανσελήνων προέρχονται κυρίως από παλαιότερες αγροτικές, ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές παραδόσεις, που συνέδεαν κάθε φεγγάρι με την εποχή του χρόνου, τη φύση και τις εργασίες των ανθρώπων.

Ιανουάριος: Wolf Moon, η Πανσέληνος του Λύκου.

Φεβρουάριος: Snow Moon, η Πανσέληνος του Χιονιού.

Μάρτιος: Worm Moon, η Πανσέληνος των Σκουληκιών ή της αφύπνισης του εδάφους.

Απρίλιος: Pink Moon, η Ροζ Πανσέληνος, από τα πρώιμα ανοιξιάτικα άνθη.

Μάιος: Flower Moon, η Πανσέληνος των Λουλουδιών.

Ιούνιος: Strawberry Moon, η Πανσέληνος της Φράουλας.

Ιούλιος: Buck Moon, η Πανσέληνος του Ελαφιού.

Αύγουστος: Sturgeon Moon, η Πανσέληνος του Οξύρρυγχου.

Σεπτέμβριος: Harvest Moon ή Corn Moon, η Πανσέληνος του Θερισμού ή του Καλαμποκιού.

Οκτώβριος: Hunter’s Moon, η Πανσέληνος του Κυνηγού.

Νοέμβριος: Beaver Moon, η Πανσέληνος του Κάστορα.

Δεκέμβριος: Cold Moon, η Ψυχρή Πανσέληνος.

Μετά τη Μπλε Σελήνη της 31ης Μαΐου, η επόμενη πανσέληνος είναι η Strawberry Moon, η Πανσέληνος της Φράουλας, που θα κορυφωθεί στις 30 Ιουνίου 2026, λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.

Όσο για την επόμενη Μπλε Σελήνη, με τον μηνιαίο ορισμό, θα χρειαστεί υπομονή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Εκείνη, μάλιστα, θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς θα συμπέσει με ολική έκλειψη Σελήνης ορατή από τη χώρα.