Μια πρωτότυπη εκδοχή απέκτησε το μέλι, ένα από τα πιο φυσικά και ωφέλιμα προϊόντα της φύσης: το μπλε μέλι. Πρόκειται για μια ελληνική καινοτομία που έχει εντυπωσιάσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το μπλε μέλι δημιουργήθηκε από τον χημικό μηχανικό Γιώργο Λιγνό, ο οποίος συνδύασε το παραδοσιακό ελληνικό μέλι —συνήθως από άνθη πορτοκαλιάς— με εκχύλισμα σπιρουλίνας, ενός μικροφύκους γνωστού για τις θρεπτικές του ιδιότητες. Το τελικό προϊόν αποτελείται κατά 98% από μέλι και 2% από σπιρουλίνα.

Ο δημιουργός εξηγεί ότι αφαιρεί από τη σπιρουλίνα μόνο τη φυσική μπλε χρωστική ουσία, την φυκοκυανίνη, την οποία προσθέτει στο μέλι. Έτσι προκύπτει το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, χωρίς να αλλοιώνεται η γεύση ή η υφή του προϊόντος.

Η επιλογή του μελιού πορτοκαλιάς έγινε επειδή είναι ανοιχτόχρωμο και δέχεται πιο εύκολα τη χρωστική.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μέλι με ιδιαίτερη εμφάνιση και ενισχυμένη διατροφική αξία, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Η ιδέα βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, ειδικά στα Χανιά, όπου το προϊόν πωλείται σε τουριστικά καταστήματα. Όπως λέει ο κ. Λιγνός, οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται όταν βλέπουν το μπλε χρώμα και σπεύδουν να το δοκιμάσουν.

Το μπλε μέλι αποτελεί παράδειγμα του πώς η παράδοση της ελληνικής μελισσοκομίας μπορεί να συναντήσει την επιστήμη και την καινοτομία, δημιουργώντας ένα προϊόν που ξεχωρίζει διεθνώς.