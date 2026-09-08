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Κάθε Σεπτέμβριο ο νυχτερινός ουρανός φωτίζεται από μία από τις πιο χαρακτηριστικές πανσελήνους του χρόνου, το περίφημο «Φεγγάρι του Καλαμποκιού».

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Καλαμποκιού»

Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» (Corn Moon) είναι η παραδοσιακή ονομασία που δίνεται στη συγκεκριμένη πανσέληνο στη Βόρεια Αμερική.

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Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία το καλαμπόκι ωριμάζει και είναι έτοιμο για συγκομιδή. Έτσι, η πανσέληνος σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου της γεωργικής χρονιάς.

Στις 26 Σεπτεμβρίου η πανσέληνος

Φέτος, η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου κορυφώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Από την Ελλάδα, η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν ολόγιομη τόσο το συγκεκριμένο βράδυ όσο και τις προηγούμενες και επόμενες νύχτες.

Η καλύτερη στιγμή για να την παρατηρήσουμε είναι λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης, όταν θα βρίσκεται ακόμη χαμηλά στον ορίζοντα.

Εκείνη την ώρα, το φεγγάρι μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο, ενώ συχνά αποκτά μια χρυσαφένια ή πορτοκαλί απόχρωση λόγω της θέσης του κοντά στον ορίζοντα.

Καθώς ο Σεπτέμβριος βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο, η συγκεκριμένη πανσέληνος έρχεται σε μια περίοδο που η φύση και το τοπίο αρχίζουν σταδιακά να αλλάζουν.

Έτσι, στις 26 Σεπτεμβρίου, αξίζει να απομακρυνθούμε για λίγο από τα φώτα της πόλης, να κοιτάξουμε ψηλά και να απολαύσουμε το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» στον νυχτερινό ουρανό.