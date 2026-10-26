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Ο συλληφθείς φέρεται να λειτουργούσε ως κεντρικός συντονιστής και μεσάζων σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών με αχυρανθρώπους.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων προσώπων, εξαιρώντας τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται για τον εντοπισμό όλων των υπευθύνων του κυκλώματος.

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Στη σύλληψη πρώην συνδικαλιστικού στελέχους της ΓΕΝΟΠ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Ο συλληφθείς Ρίζος Ρίζος φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είχε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών του δικτύου. Βρίσκεται μεταξύ των 59 οι οποίοι συνελήφθησαν από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος και μάλιστα φαίνεται ότι είχε κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρίζος Ρίζος γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Ο ίδιος φαίνεται να είχε ρόλο συντονιστή κυρίως και μεσάζοντα των αχυρανθρώπων στις εταιρείες που είχαν στηθεί.

Η έρευνα των αρχών αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα περίπου 400 εταιρειών, στις οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως τυπικοί υπεύθυνοι, ενώ εξετάζεται ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις και έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους εντοπίστηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία για τη λειτουργία του φερόμενου δικτύου και τον ρόλο των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων

Σημειώνεται πως, στο πάγωμα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία της Pizza Fan και των αρτοποιών «Χωριάτικο» προχώρησε νωρίτερα η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Στο πλαίσιο των μέτρων περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες που βρίσκονται στην κατοχή των συλληφθέντων. Ωστόσο, από τη δέσμευση εξαιρούνται ρητά οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η πληρωμή των εργαζομένων.

Στόχος της ανεξάρτητης Αρχής είναι η εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης να μην οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους εργαζομένους, οι οποίοι δεν φέρονται να έχουν ευθύνη για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.