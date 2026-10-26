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Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης, οι οποίες ήρθαν στο φως τις τελευταίες ημέρες, προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ειδικότερα, η εντολή αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων που διατηρούν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται τόσο στην υπόθεση της Pizza Fan όσο και στην υπόθεση με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

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Ωστόσο, από το μέτρο της δέσμευσης εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία του προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστούν οι οικονομικές απαιτήσεις των εργαζομένων και να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους.

Την ίδια εντολή έδωσε ο κ. Βουρλιώτης και για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που προορίζονται για την καταβολή των μισθών των εργαζομένων στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Στόχος είναι να προστατευθούν και σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν φέρουν ευθύνη για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.