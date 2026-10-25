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Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το 20% των αποδείξεων δεν εκδιδόταν μέσω κεντρικού συστήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 132 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου και του λογισμικού της εταιρείας προκάλεσε αδυναμία λειτουργίας, θέτοντας 2.500 εργαζόμενους σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας.

Το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε επικοινωνία με συνδικαλιστές για τη στήριξη των εργαζομένων, τονίζοντας ότι ο εργοδότης παραμένει υποχρεωμένος να καταβάλλει μισθούς και απολαβές.

Οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της εταιρείας, διεκδικώντας τη διασφάλιση των δεδουλευμένων τους και των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

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Tη Δευτέρα και την Τρίτη θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων για να απολογηθούν οι 23 κατηγορούμενοι, για την υπόθεση της μεγάλης φοροδιαφυγής της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επιπλέον 109 εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία η ζημιά του Δημοσίου, λόγω μη απόδοσης των φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ.

Oι εργαζόμενοι της Pizza Fan ζητούν να διασφαλιστούν τα δεδουλευμένα τους αλλά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα ενώ έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από τα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

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Σύμφωνα με την αστυνομία το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν από το δίκτυο καταστημάτων κυμαίνεται στο 20%. Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα.

Σε εργασιακή αβεβαιότητα 2.500 εργαζόμενοι

Οι συμβάσεις εργασίας όσων συνδέονται εργασιακά με τα 110 καταστήματα της Pizza Fan παραμένουν σε ισχύ, ωστόσο το δίκτυο δεν μπορεί στην πράξη να λειτουργήσει, καθώς το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό της εταιρείας κατασχέθηκαν από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για φοροδιαφυγή.

«Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μισθούς και απολαβές σύμφωνα με τον Νόμο δεν μπορεί να απόσχει από υποχρεώσεις», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συνδικαλιστές του κλάδου, προκειμένου να εξεταστούν, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, οι πιθανές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων.

«Δεν θέλουν επίδομα, θέλουν να επιστρέψουν στην δουλειά τους, να ανοίξουν τα καταστήματα, να συνεχίσουν να δουλεύουν γιατί είναι άνθρωποι που παλεύουν σκληρά», τόνισε ο δικηγόρος των εργαζομένων, Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος.

«Δεν έχει κλείσει η επιχείρηση με απόφαση διοικητικής αρχής», επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, Νίκος Μηλαπίδης. «Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να διασωθεί η αξία της επιχείρησης και να έχουν μέλλον οι εργαζόμενοι, καθώς από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν σε καθεστώς επισφάλειας τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι», ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

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Ο κ. Μηλαπίδης διευκρίνισε ότι η επιχείρηση δεν έχει κλείσει με απόφαση διοικητικής αρχής και ότι η αδυναμία λειτουργίας ενδέχεται να προέκυψε ως συνέπεια τεχνικών περιορισμών. Ως εκ τούτου, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να βρεθεί τρόπος συνέχισης της λειτουργίας της, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και επιτρέπεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα



Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα της Pizza Fan. Έτσι μπορούσαν οι εμπλεκόμενοι να παρακολουθούν το συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να διανέμουν ανάλογα τα παράνομα κέρδη . Σε όσους αρνούνταν να συνεργαστούν ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ασκούσε πιέσεις ώστε να ακολουθούν όλοι οι διαχειριστές καταστημάτων του δικτύου την ίδια λογική.

Σε τηλεφωνική συνομιλία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ρωτά τον φερόμενο ως Υπαρχηγό της οργάνωσης, για ποιο λόγο κάποια καταστήματα της αλυσίδας δεν χρησιμοποιούν την δυνατότητα για «κέρασμα» στο “take away” .



Σε άλλη συνομιλία μεταξύ του κατηγορούμενου επιχειρηματία, ενός διαχειριστή καταστημάτων και υπαλλήλου του λογιστηρίου της εταιρείας, ο πρώτος ζητάει ενημέρωση σχετικά με τα «κεράσματα» και τα αντίστοιχα ποσά , τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 50.000 ευρώ. Από περίπου 62-110 χιλ. ευρώ τους προηγούμενους μήνες είχαν φτάσει τις 146 χιλ. ευρώ τον Ιούλιο.



Από την παρακολούθηση των Αρχών καταγράφηκε και συνομιλία μεταξύ του διευθυντή λειτουργίας της εταιρείας και του «υπαρχηγού», που αναφέρει ότι θα πρέπει να μειωθεί η κερδοφορία των καταστημάτων εφόσον ανέβει το ποσοστό των «κερασμάτων».



Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν κυμαίνεται περίπου στο 20%, ενώ με την επίβλεψη όλου αυτού του συστήματος ήταν επιφορτισμένο το λογιστήριο της εταιρείας, στο Χαλάνδρι.

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