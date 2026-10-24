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Συνολικά 23 άτομα συνελήφθησαν από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό στα καταστήματα franchise για την έκδοση παράνομων αποδείξεων υπό την ονομασία κεράσματα.

Οι αρχές εντόπισαν στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας αρχεία και ψηφιακά μέσα που περιείχαν τα παράνομα βιβλία εσόδων και εξόδων.

Η δραστηριότητα της οργάνωσης αποκαλύφθηκε έπειτα από παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών της ιεραρχίας του κυκλώματος.

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Προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση της απάτης των εκατομμυρίων με φερόμενο ως Αρχηγό τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Pizza Fan.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 126, αλλά στην ευρεία επιχείρηση των στελεχών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πέρασαν χειροπέδες σε 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και στα εννέα, τα οποία αποτελούν –σύμφωνα με τις αρχές- τον κλειστό πυρήνα της Οργάνωσης.

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Ο φερόμενος ως Αρχηγός φαίνεται πως έκανε τα πάντα για να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις αρχές. Ο ίδιος εμφανίζεται ως υπάλληλος και μέτοχος της Pizza Fan μόνο με 0,01 τοις εκατό. Το υπόλοιπο 99,99 τοις εκατό ανήκει σε μία εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία, στην οποία, όμως, ο κατηγορούμενος φαίνεται πως έχει το 90 τοις εκατό.

Επιπλέον, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε φροντίσει το λογισμικό να μην εγκατασταθεί και λειτουργεί στα εταιρικά καταστήματα, αλλά μόνον στα Franchise, ώστε σε περίπτωση που σε περίπτωση που δημιουργείτο κάποιο πρόβλημα, να μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.

Αστυνομικές πηγές, όμως, αναφέρουν η δραστηριότητα του κυκλώματος προέκυψε και μέσα από την παρακολούθηση των τηλεφώνων των εμπλεκομένων.

Σε μία από τις συνομιλίες άκουσαν τον 51 ετών Διευθυντή Μηχανοργάνωσης να εξηγεί στον βασικό κατηγορούμενο πώς έχουν πειράξει το λογισμικό για να δίνουν τις «πίτσες – κέρασμα», εκείνες χωρίς νόμιμη απόδειξη δηλαδή:

Διευθυντής Μηχανοργάνωσης: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα (1) όριο των σαράντα (40) ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα (40) ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο Μήτσος μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε δεκαπέντε (15) μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα (1) κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Σε άλλη περίπτωση τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος άκουσαν τον φερόμενο ως αρχηγό να συνομιλεί με τον κατηγορούμενο ως Νο2 της Οργάνωσης και ουσιαστικά να απειλεί όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του:

Οι αστυνομικοί κατά την έφοδό τους στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, στο Χαλάνδρι, εντόπισαν έναν πορτοκαλί φάκελο με την ένδειξη «ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ», στον οποίο υπήρχαν εκτυπωμένες σελίδες με τις εικονικές και πραγματικές εισπράξεις, αλλά και ένα USB, στο οποία υπήρχαν τα «δεύτερα» βιβλία εσόδων – εξόδων.